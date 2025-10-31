Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Тирана
  4. Долгосрочная аренда
  5. Ресторан, кафе

Долгосрочная аренда ресторанов в Тиране, Албания

3 объекта найдено
Ресторан, кафе 46 м² в Тирана, Албания
Ресторан, кафе 46 м²
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 10
Bar / unit for rent in the well-known area of the Paris Commune in Tirana. • Net area: 46 m²…
$987
в месяц
Ресторан, кафе 69 м² в Тирана, Албания
Ресторан, кафе 69 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 8
The premises are located on the ground floor of a new building at the entrance of Rr Rrapo H…
$874
в месяц
Ресторан, кафе 195 м² в Тирана, Албания
Ресторан, кафе 195 м²
Тирана, Албания
Площадь 195 м²
Bar Lounge for Sale – Fresk, Tirana Excellent investment opportunity in a developing area! …
$2,329
в месяц
