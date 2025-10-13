Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда магазинов в Центральной Албании, Албания

6 объектов найдено
Магазин 63 м² в Тирана, Албания
Магазин 63 м²
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 5
Shop for rent on the street side of Durres. The shop has a 63 m² space, half located in the …
$815
в месяц
Магазин 30 м² в Тирана, Албания
Магазин 30 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 10
The shop is located by the secondary road, on the ground floor of a new building. It is suit…
$699
в месяц
Магазин 121 м² в Тирана, Албания
Магазин 121 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
Количество этажей 6
Japim me Qira Ambient Komercial prane Brrylit, ne Bulevardin Zhan Dark. Ambienti ka nje sipe…
$1,281
в месяц
Магазин 200 м² в Тирана, Албания
Магазин 200 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 9
A modern store with a total area of 266 m² is for rent, functionally divided: • 130 m² on t…
$5,824
в месяц
Магазин 102 м² в Тирана, Албания
Магазин 102 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 1
Shop for sale on Myslym Shyri street corner. The space covers an area of 102 square meters a…
$2,329
в месяц
Магазин 50 м² в Тирана, Албания
Магазин 50 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
✅ Цена: 35 000 Месяц / Месяц✅ Расположение: Киностудия, ТиранаМагазин для аренды в отличном …
$363
в месяц
