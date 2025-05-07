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Жильё в Peze, Албания

1 объект найдено
Дом в Peze Helmes, Албания
Дом
Peze Helmes, Албания
Площадь 450 м²
? Расположение: Pezë-Helmes, Тирана✅ Цена: 390 000 евро✅ Расположение: Peze-Helmes, Тирана✅ …
$441,576
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Параметры недвижимости в Peze, Албания

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