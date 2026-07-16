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Аренда студий на сутки в Orikum, Албания

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1 объект найдено
Современная студия на Албанской Ривьере для отдыха во Влёре, с бассейном и выходом к Ионическому морю в Radhime, Албания
Современная студия на Албанской Ривьере для отдыха во Влёре, с бассейном и выходом к Ионическому морю
Radhime, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 453 м²
Этаж 5/5
Студия Palm Cherry Studio 505 во Влёре рассчитана на 3 человек. Студия комфортабельная, пол…
Цена по запросу
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Агентство
Albania Property Group
Языки общения
English, Italiano
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