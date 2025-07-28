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Снять квартиру на сутки в Orikum, Албания

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1 объект найдено
🏡 🌊 2+1 APARTMENT FOR DAILY & LONG TERM RENT – DIAMOND HILL, VLORA в Orikum, Албания
🏡 🌊 2+1 APARTMENT FOR DAILY & LONG TERM RENT – DIAMOND HILL, VLORA
Orikum, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2
🏡 🌊 2+1 АПАРТАМЕНТ ДЛЯ СЕГОДНЯ И ДОЛГОЙ ТЕРМИНАЛЬНОЙ АРЕНДЫ - ДИАМОНД ХИЛЛ, ВЛОРА🏡 Квартира …
Цена по запросу
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Агентство
DES Real Estate
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