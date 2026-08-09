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Виллы с террасой в Bashkia Kavaje, Албания

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1 объект найдено
Вилла 3 комнаты в Golem, Албания
Вилла 3 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 252 м²
Количество этажей 2
Строительство современного двухэтажного дома с частной парковкой, 3 комфортными спальнями и …
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Bashkia Kavaje, Албания

с садом
с видом на море
Недорогая
Элитная
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