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Долгосрочная аренда вилл в Bashkia Kavaje, Албания

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1 объект найдено
3-STOREY VILLA – 150M FROM THE SEA, – FOR RENT (Roy116403) в Golem, Албания
3-STOREY VILLA – 150M FROM THE SEA, – FOR RENT (Roy116403)
Golem, Албания
Число комнат 1
Площадь 265 м²
Количество этажей 3
Полностью меблированная 3-этажная вилла в аренду, расположенная в тихом и ухоженном комплекс…
$2,393
в месяц
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