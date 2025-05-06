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Долгосрочная аренда студий в Bashkia Kavaje, Албания

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3 объекта найдено
Стильная студия в аренду: краткосрочно, долгосрочно и посуточно! + Парковка/Гараж (уточните) в Golem, Албания
Стильная студия в аренду: краткосрочно, долгосрочно и посуточно! + Парковка/Гараж (уточните)
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Ищете идеальное жилье на короткий отпуск, комфортное длительное проживание или удобный вариа…
$764
в месяц
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Агентство
Century 21 Eon
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Стильная студия в аренду: краткосрочно, долгосрочно и посуточно! + Парковка в Golem, Албания
Стильная студия в аренду: краткосрочно, долгосрочно и посуточно! + Парковка
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
Ищете идеальное жилье на короткий отпуск, комфортное длительное проживание или удобный вариа…
$736
в месяц
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Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
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Ваш идеальный отдых начинается здесь: уютная студия у самого моря! в Golem, Албания
Ваш идеальный отдых начинается здесь: уютная студия у самого моря!
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
Предлагаем в аренду стильную и комфортабельную студию, расположенную всего в нескольких шага…
$736
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
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