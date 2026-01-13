Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Камза
  4. Коммерческая
  5. Магазин

Магазины в Камзе, Албания

коммерческая недвижимость
5
Магазин Удалить
Очистить
1 объект найдено
Магазин 36 м² в Камза, Албания
Магазин 36 м²
Камза, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 13
Service unit for sale with a net area of 35.60 m², located in one of the most frequented and…
$120,136
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти