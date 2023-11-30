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Земельные участки в Химара, Албания

2 объекта найдено
Земельные участки в Химара, Албания
Земельные участки
Химара, Албания
Площадь 757 677 м²
Участок находится в районе "Химара" (Рай в Албании) v. "Чепаро".  Рядом с участком постоянно…
€26,52 млн
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Земельные участки в Химара, Албания
Земельные участки
Химара, Албания
Продается земельный участок 10 000 м2, со свидетельствами о собственности. С видом на море. …
€1,60 млн
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