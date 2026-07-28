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Долгосрочная аренда квартир в Bashkia Fier, Албания

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Sheq i Vogel, Албания
Квартира 3 комнаты
Sheq i Vogel, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 3/8
Квартира расположена на улице 5 мая, на третьем этаже нового здания лифта. Он организован ср…
$457
в месяц
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Агентство
Investment Realty Group
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