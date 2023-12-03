Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Жилая
  4. Фиери
  5. Квартиры

Квартиры в Фиери, Албания

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фиери, Албания
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фиери, Албания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 2/3
Great apartment near city center, school and market!
€65,000
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Фиери, Албания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти