Магазины в Elbasan Municipality, Албания

коммерческая недвижимость
5
1 объект найдено
Магазин 34 м² в Elbasan Municipality, Албания
Магазин 34 м²
Elbasan Municipality, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 5
Shop for sale located in the heart of the main boulevard Qemal Stafa in Elbasan. The total …
$395,398
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
