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Дома в Berat Municipality, Албания

1 объект найдено
Дом 8 комнат в Berat Municipality, Албания
Дом 8 комнат
Berat Municipality, Албания
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Уютный дом с ремонтом
$200,000
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Параметры недвижимости в Berat Municipality, Албания

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