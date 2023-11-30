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Земельные участки в Bashkia Selenice, Албания

1 объект найдено
Земельные участки в Armen, Албания
Земельные участки
Armen, Албания
Площадь 10 400 м²
Земля в армени площадью 10 400 м2. Известно около 400 оливок, посаженных тремя сортами (fran…
€104,000
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