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Офисы в Саранде, Албания

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1 объект найдено
Офис 141 м² в Ксамил, Албания
Офис 141 м²
Ксамил, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Этаж 4/9
Мы предлагаем офис для продажи в самом центре квартала в новом здании лифта, он организован …
$800,682
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Агентство
Investment Realty Group
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