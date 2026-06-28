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Инвестиционная недвижимость в Саранде, Албания

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1 объект найдено
Prime Real Estate Portofolio:Full Floor & 7 Duplexes with 2 Storage Room в Саранда, Албания
Prime Real Estate Portofolio:Full Floor & 7 Duplexes with 2 Storage Room
Саранда, Албания
Площадь 542 м²
Количество этажей 1
На продажу предлагается уникальная и роскошная недвижимость общей площадью 542 м2 и с действ…
$795,550
НДС
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