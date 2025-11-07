Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Bashkia Rrogozhine
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Bashkia Rrogozhine, Албания

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Kryevidh, Албания
Дом 3 комнаты
Kryevidh, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 517 м²
Количество этажей 2
Exclusive Villa for sale in "Orange Privè Rezidence" in the heart of Spille, 600 m from the …
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Bashkia Rrogozhine, Албания

с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти