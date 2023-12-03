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Жильё в Малик, Албания

1 объект найдено
Квартира 6 спален в Libonik, Албания
Квартира 6 спален
Libonik, Албания
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€110,000
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
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