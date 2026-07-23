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Долгосрочная аренда квартир в Bashkia Librazhd, Албания

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Либражд, Албания
Квартира 2 комнаты
Либражд, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 5/5
Он арендован в офисах на Селвии, Дебар-стрит.Квартира расположена на 5 этаже нового здания л…
$858
в месяц
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Агентство
Investment Realty Group
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