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Квартиры в Круе, Албания

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Круя, Албания
Квартира 3 комнаты
Круя, Албания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Квартира 3+1 продается в одном из любимых районов города, в самом сердце Дурреса, рядом со в…
$138,349
НДС
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Агентство
Wave Estates
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