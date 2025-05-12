Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Дуррес
  4. Долгосрочная аренда
  5. Вилла

Долгосрочная аренда вилл в Дурресе, Албания

Вилла Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Сдается вилла в пригороде Дурреса - 800 евро! Eon114332 в Дуррес, Албания
Сдается вилла в пригороде Дурреса - 800 евро! Eon114332
Дуррес, Албания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Предлагается в аренду двухэтажная вилла с тремя спальнями и тремя ванными комнатами, располо…
$899
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Вилла 3 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
В долгосрочную аренду (контракт на год и более) сдается этаж в вилле (2 этаж) с 2 спальнями …
$688
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти