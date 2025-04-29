Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Дуррес
  4. Коммерческая
  5. Офис

Продажа офисных помещений в Дурресе, Албания

коммерческая недвижимость
20
рестораны
4
отели
3
1 объект найдено
Офис 1 152 м² в Дуррес, Албания
Офис 1 152 м²
Дуррес, Албания
Площадь 1 152 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$855,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти