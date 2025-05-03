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Жильё в Bashkia Divjake, Албания

1 объект найдено
Вилла в Xeng, Албания
Вилла
Xeng, Албания
Площадь 202 м²
Количество этажей 3
Трехэтажная вилла в Divjake. Общая площадь 202 м.кв. Готовы организовать онлайн показ!
$821,247
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Параметры недвижимости в Bashkia Divjake, Албания

Недорогая
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