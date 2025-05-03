ООО "ЕвентеБай"

Об агентстве

Повысьте уровень своих деловых встреч с нашим представительным залом, расположенным на 19 этаже самого высокого бизнес-центра «Роял Плаза» в Минске, в самом сердце района Немига! Это идеальное пространство для переговоров с партнерами, тренингов, семинаров, конференций, мастер-классов и брифингов.



Наш зал предлагает все необходимые удобства: возможность показа видеоматериалов и подключения вашего оборудования. В стоимость аренды включены WI-FI, современный телевизор, ноутбук, флипчарт и бутилированная вода, что делает вашу подготовку быстрой и удобной. Для поддержания высокой продуктивности мы также можем организовать кофе-паузу, чтобы вы и ваши гости могли отдохнуть и подзарядиться энергией.



Кроме того, зал оснащен дополнительной системой кондиционирования воздуха, обеспечивающей комфортную атмосферу даже в самые жаркие дни. В ваших руках — возможность создать идеальную обстановку для успешных переговоров и эффективного взаимодействия.



Не упустите шанс провести свои мероприятия на высшем уровне — забронируйте наш зал уже сегодня и откройте новые горизонты для своего бизнеса!