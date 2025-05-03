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ООО "ЕвентеБай"

Беларусь, Минск
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2015
На платформе
На платформе
7 месяцев
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
evente.by/
Об агентстве

Повысьте уровень своих деловых встреч с нашим представительным залом, расположенным на 19 этаже самого высокого бизнес-центра «Роял Плаза» в Минске, в самом сердце района Немига! Это идеальное пространство для переговоров с партнерами, тренингов, семинаров, конференций, мастер-классов и брифингов.

Наш зал предлагает все необходимые удобства: возможность показа видеоматериалов и подключения вашего оборудования. В стоимость аренды включены WI-FI, современный телевизор, ноутбук, флипчарт и бутилированная вода, что делает вашу подготовку быстрой и удобной. Для поддержания высокой продуктивности мы также можем организовать кофе-паузу, чтобы вы и ваши гости могли отдохнуть и подзарядиться энергией.

Кроме того, зал оснащен дополнительной системой кондиционирования воздуха, обеспечивающей комфортную атмосферу даже в самые жаркие дни. В ваших руках — возможность создать идеальную обстановку для успешных переговоров и эффективного взаимодействия.

Не упустите шанс провести свои мероприятия на высшем уровне — забронируйте наш зал уже сегодня и откройте новые горизонты для своего бизнеса!

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 15:21
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Понедельник
09:00 - 23:00
Вторник
09:00 - 23:00
Среда
09:00 - 23:00
Четверг
09:00 - 23:00
Пятница
09:00 - 23:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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