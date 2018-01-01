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Альфа-Риэлт

Беларусь, ул. Чкалова 14, офис 205, 220039 Минск
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Альфа-Риэлт
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Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
alfarealt.by
Описание

Мы оказываем услуги во всех сегментах рынка недвижимости. В нашей компании работают только профессионалы с большим опытом в данной сфере. Основные принципы нашей работы : ответственность, честность и юридическая безупречность. Недвижимость Беларуси - это основная сфера нашей деятельности. В нашей компании каждый клиент может получить обширный комплекс услуг по операциям с недвижимостью и профессиональную юридическую консультацию. Мы ценим своих клиентов и всегда рады им. Нами движет стремление понять наших клиентов и оказать им содействие. Мы ориентируемся на долгосрочные взаимовыгодные отношения с нашими партнерами. Мы неуклонно соблюдаем взятые на себя обязательства и действуем исходя из общечеловеческих ценностей. Наши партнеры - важная составляющая успеха нашей организации. Мы открыты для партнерства и взаимодействия как в рамках отдельных проектов, так и на долгосрочную перспективу.

Услуги

АН Альфа -Риэлт в Минске оказывает следующие риэлтерские услуги: - продажа квартир, домов, дач, участков и прочей недвижимости в Минске и Минской области, а также по всей республики Республики Беларусь. - аренда квартир и комнат на любой срок в Минске и Минском районе. - аренда коммерческой недвижимости ( офисы, склады, производственные и торговые площади и т.д.) в Минске и Минском районе. - продажа коммерческой недвижимости, помощь продавцам и покупателям.

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Общество с ограниченной ответственностью «Агентство недвижимости «БлагоДом» оказывает риэлтерские услуги с 31 января 2007 года. Агентство обеспечивает конфиденциальность всей информации, полученной при оказании риэлтерских услуг, обязуется защищать права и способствовать реализации законных интересов Потребителя, не использовать предоставленные Потребителем сведения в собственных интересах либо в интересах третьих лиц. Несмотря на широкий спектр оказываемых услуг и количество сделок на рынке, мы знаем одно – каждый клиент уникален. Поэтому и к объектам недвижимости мы относимся не как к строительным материалам, собранным в определенной последовательности, а как к удобному и комфортному убежищу, где Вы будете чувствовать уют и защиту при проживании, либо стремление творить и созидать при работе.

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Агентство недвижимости «Вариант» на сегодняшний день является одной из ведущих и динамично развивающихся риэлтерских компаний города Минска и пригорода. Основной составляющей успеха нашего агентства являются профессионализм команды целеустремленных и амбициозных личностей. Специалисты компании представляют собой сплав мудрости опыта и энергии молодости, благодаря чему решать свой жилищный вопрос с агентством «Вариант» легко и комфортно. Деятельность нашей компании сосредоточена на оказании риэлтерских услуг населению и компаниям при операциях по купле-продаже недвижимости. Только за прошедший год с нашей помощью благополучно решили жилищный вопрос около 700 семей. Мы смотрим в завтрашний день, поэтому в агентстве «Вариант» разработана и благополучно работает система обучения и адаптации стажеров, которые в обозримом будущем становятся коллегами в нашей команде профессионалов. База объектов недвижимости агентства «Вариант» представлена различными предложениями на любой вкус и бюджет потенциальных покупателей, а также постоянно наполняется актуальными объявлениями в сфере недвижимости.

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АН «Мариэлт» со дня основания быстро развивается и обладает финансовой устойчивостью. Нам доверяют, потому что мы придерживаемся прозрачности во взаимотношениях с нашими клиентами, гибкости ценовой политики в сфере риэлторских услуг, а также персонального подхода к каждому клиенту.

Клиентоориентированность, адекватность вознаграждения и скорость решения поставленных задач — базовые принципы нашей компании. В «Мариэлт» работают только аттестованные специалисты с юридическим образованием. Сделки осуществляются в среднем на 35% быстрее других агентств Минска. Бесплатно консультируем на всех этапах сделки. Каждое предложение проходит оценку экспертов, перед выходом на рынок.

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