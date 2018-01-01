Альфа-Риэлт
Мы оказываем услуги во всех сегментах рынка недвижимости. В нашей компании работают только профессионалы с большим опытом в данной сфере. Основные принципы нашей работы : ответственность, честность и юридическая безупречность. Недвижимость Беларуси - это основная сфера нашей деятельности. В нашей компании каждый клиент может получить обширный комплекс услуг по операциям с недвижимостью и профессиональную юридическую консультацию. Мы ценим своих клиентов и всегда рады им. Нами движет стремление понять наших клиентов и оказать им содействие. Мы ориентируемся на долгосрочные взаимовыгодные отношения с нашими партнерами. Мы неуклонно соблюдаем взятые на себя обязательства и действуем исходя из общечеловеческих ценностей. Наши партнеры - важная составляющая успеха нашей организации. Мы открыты для партнерства и взаимодействия как в рамках отдельных проектов, так и на долгосрочную перспективу.
АН Альфа -Риэлт в Минске оказывает следующие риэлтерские услуги: - продажа квартир, домов, дач, участков и прочей недвижимости в Минске и Минской области, а также по всей республики Республики Беларусь. - аренда квартир и комнат на любой срок в Минске и Минском районе. - аренда коммерческой недвижимости ( офисы, склады, производственные и торговые площади и т.д.) в Минске и Минском районе. - продажа коммерческой недвижимости, помощь продавцам и покупателям.