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ООО АН РИАЛИТИ

Беларусь, ул. Советская 80-24, 224030 Брест
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ООО АН РИАЛИТИ
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
www.anreal.by
Описание
Агентство недвижимости Бреста REALITY. Мы придерживаемся принципа "Домашнего агентства", максимально соориентированного на потребности наших клиентов, продавцов и покупателей недвижимости в Бресте и Брестском регионе. Мы заботимся о каждом своем клиенте! Наше агентство не поддерживает принципов агентств недвижимости, работа которых основана на бизнес процессах, построенных для получения максимальной прибыли, с использованием НЛП, агрессивной рекламы и других современных достижений науки продаж. Так как недвижимость для людей это не просто товар, а намного большее. Наша цель - добросовестная помощь людям в решении своего жилищного вопроса. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому нашему клиенту. Агентство недвижимости Бреста REALITY специализируется на оперативном и качественном оказании риэлтерских услуг. Мы готовы помочь в любой ситуации, грамотно организовать согласование условий сделки, подписание и регистрацию договора купли-продажи, чтобы вы могли выгодно и комфортно приобрести или реализовать объекты недвижимости: квартиры, дома, участки, коммерческие объекты в Бресте и Брестском регионе.
Услуги
Мы специализируемся на оказании широкого спектра услуг в сфере недвижимости. В их числе все операции (покупка, продажа, обмен, разъезд, консервация, регистрация) с объектами недвижимого имущества (квартиры, дома, коттеджи, участки, офисы, торговые объекты, складские помещения, другие объекты ) в Бресте и пригороде, Брестском районе и области. Оплата услуг агентства производится по факту их оказания, т.е. когда риэлтерские услуги уже оказаны.
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Сотрудничать с «Магазином недвижимости» просто и выгодно: наши специалисты ежемесячно анализируют данные из базы Национального кадастрового агентства, поэтому владеют актуальной информацией по совершенным риэлтерским сделкам и реальным ценам рынка недвижимости Гродно.

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