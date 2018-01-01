ARGOLIDA REAL ESTATE
Агентство недвижимости ARGOLIDA REAL ESTATE расположено в префектурах Арголида, Аркадия, Коринф, а также в других районах Пелопоннеса. Компания предлагает высококачественные услуги, полностью отвечающие современным требованиям рынка недвижимости.
Мы располагаем большим количеством объектов недвижимости всех типов (дома, апартаменты, виллы, сельскохозяйственные земли, участки, коммерческая недвижимость и т. д.). Мы берем на себя покупку, аренду и управление вашей недвижимостью, а также ведение переговоров и выдачу кредитов на выгодных условиях.
Посредством наших высококвалифицированных и опытных партнеров мы предоставляем комплексные консультационные услуги, включая брокерские услуги, девелопмент и оценку недвижимости. Наше агентство имеет широкую партнерскую сеть (юрист-консультант, нотариус, архитектор, инженер-строитель и геодезист).
Наше агентство специализируется на оказании услуг, связанных с:
Продажей и арендой жилой и коммерческой недвижимости.
Оценкой недвижимости с помощью научных и современных методов сбора и оценки сравнительных данных.
Управлением вашей недвижимостью.
Сопровождением сделки по покупке или аренде недвижимости.
Юридическим сопровождением.
Консультациями архитекторов, инженеров-строителей, геодезистов, декораторов и др.