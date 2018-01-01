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ARGOLIDA REAL ESTATE

ARGOUS STREET 33, NAFPLION, ARGOLIS, PELOPONNESE - GREECE
;
ARGOLIDA REAL ESTATE
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Ελληνικά
Веб-сайт
Веб-сайт
www.argolida-realestate.com
Описание

Агентство недвижимости ARGOLIDA REAL ESTATE расположено в префектурах Арголида, Аркадия, Коринф, а также в других районах Пелопоннеса. Компания предлагает высококачественные услуги, полностью отвечающие современным требованиям рынка недвижимости.

Мы располагаем большим количеством объектов недвижимости всех типов (дома, апартаменты, виллы, сельскохозяйственные земли, участки, коммерческая недвижимость и т. д.). Мы берем на себя покупку, аренду и управление вашей недвижимостью, а также ведение переговоров и выдачу кредитов на выгодных условиях.

Посредством наших высококвалифицированных и опытных партнеров мы предоставляем комплексные консультационные услуги, включая брокерские услуги, девелопмент и оценку недвижимости. Наше агентство имеет широкую партнерскую сеть (юрист-консультант, нотариус, архитектор, инженер-строитель и геодезист).

Услуги

Наше агентство специализируется на оказании услуг, связанных с:

Продажей и арендой жилой и коммерческой недвижимости.

Оценкой недвижимости с помощью научных и современных методов сбора и оценки сравнительных данных.

Управлением вашей недвижимостью.

Сопровождением сделки по покупке или аренде недвижимости.

Юридическим сопровождением.

Консультациями архитекторов, инженеров-строителей, геодезистов, декораторов и др.

Квартиры
Смотреть все 68 объектов
Квартира 3 комнаты с мебелью, с охраной, с камином в Aridea, Греция
Квартира 3 комнаты с мебелью, с охраной, с камином
Aridea
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Property Code: 621415 - Apartment FOR SALE in Midea Panaritis for €140.000. This 115 sq. m. …
Цена по запросу
Квартира 1 комната с кладовой, с Painted, с A C в периферия Пелопоннес, Греция
Квартира 1 комната с кладовой, с Painted, с A C
периферия Пелопоннес
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Код недвижимости: 1852 - ПРОДАЕТСЯ 1 спальня, квартира общей площадью 60 кв.м, на 3-м этаже …
Цена по запросу
Квартира 2 комнаты с камином, с Painted, с bright в периферия Пелопоннес, Греция
Квартира 2 комнаты с камином, с Painted, с bright
периферия Пелопоннес
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
ID Real Estate: 601757 - Vrachati, мезонет на фасаде на первом этаже, чтобы купить жилую пло…
Цена по запросу
Квартира 2 комнаты с bright, с Open view, с Closet Built-in в периферия Пелопоннес, Греция
Квартира 2 комнаты с bright, с Open view, с Closet Built-in
периферия Пелопоннес
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Код недвижимости: 581305 - ПРОДАЕТСЯ 2 спальни, квартира общей площадью 90 кв.м, на первом э…
Цена по запросу
Дома
Смотреть все 202 объекта
Дом 4 комнаты с мебелью, с охраной, с камином в периферия Пелопоннес, Греция
Дом 4 комнаты с мебелью, с охраной, с камином
периферия Пелопоннес
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Property Code: 151 - House FOR SALE in Nafplio Exostis for €500.000 . This 200 sq. m. furnis…
Цена по запросу
Дом 3 комнаты с мебелью, с камином, с кладовой в Troezen, Греция
Дом 3 комнаты с мебелью, с камином, с кладовой
Troezen
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Код недвижимости: 621751 - Квартира на продажу в Ermioni Plepi для € 170.000 . Это 100 кв. м…
Цена по запросу
Дом 2 комнаты с камином, с Painted, с A C в периферия Пелопоннес, Греция
Дом 2 комнаты с камином, с Painted, с A C
периферия Пелопоннес
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Property Code: 581152 - House FOR SALE in Epidavros Epano Epidavros for €133.000 . This 85 s…
Цена по запросу
Дом 4 комнаты с камином, с Painted, с bright в периферия Пелопоннес, Греция
Дом 4 комнаты с камином, с Painted, с bright
периферия Пелопоннес
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Код недвижимости: 581356 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Nafplio Lefkakia за € 195.000. Это 184 кв. Ме…
Цена по запросу
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 47 объектов
Коммерческая 3 комнаты с камином, с Painted, с bright в периферия Пелопоннес, Греция
Коммерческая 3 комнаты с камином, с Painted, с bright
периферия Пелопоннес
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Код недвижимости: 11255 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Северной Кинурии Xiropigado за € 220.000. Это …
Цена по запросу
Склад 2 комнаты с bright, с Parking spot Open, с Door Simple в Nauplion, Греция
Склад 2 комнаты с bright, с Parking spot Open, с Door Simple
Nauplion
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Код недвижимости: 58744 - ПРОДАЕТСЯ 2 места, Магазин общей площадью 50 кв.м, на первом этаже…
Цена по запросу
Коммерческая 3 комнаты с камином, с кладовой, с A C в периферия Пелопоннес, Греция
Коммерческая 3 комнаты с камином, с кладовой, с A C
периферия Пелопоннес
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Код недвижимости: 11460 - Дом на продажу в центре Эрмиони за € 650.000. Это 218 кв. м. Дом п…
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната с камином, с кладовой, с Painted в периферия Пелопоннес, Греция
Коммерческая 1 комната с камином, с кладовой, с Painted
периферия Пелопоннес
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Property Code: 621768 - Apartment FOR SALE in Vocha Vrachati for €86.000. This 48 sq. m. Apa…
Цена по запросу
Земельные участки
Смотреть все 130 объектов
Земельные участки с Buildable, с Investment Property, с View Mountain в Nauplion, Греция
Земельные участки с Buildable, с Investment Property, с View Mountain
Nauplion
Площадь 7 750 м²
Property Code. 11580 - Agricultural FOR SALE in Argos Kefalari for €80.000 . Discover the fe…
Цена по запросу
Земельные участки с Panoramic, с Buildable, с Energy class Excluded в периферия Пелопоннес, Греция
Земельные участки с Panoramic, с Buildable, с Energy class Excluded
периферия Пелопоннес
Площадь 470 м²
Property Code. 58885 - Plot North Kinouria Pavleika FOR SALE. Size: 470 sq.m, Διαθέτει νερ…
Цена по запросу
Земельные участки с Panoramic, с Buildable, с View Mountain в Municipality of Nafplio, Греция
Земельные участки с Panoramic, с Buildable, с View Mountain
Municipality of Nafplio
Площадь 450 м²
Property Code. 621554 - Plot FOR SALE in Argos Center for €90.000 . Discover the features of…
Цена по запросу
Земельные участки с Panoramic, с View Sea, с Buildable в периферия Пелопоннес, Греция
Земельные участки с Panoramic, с View Sea, с Buildable
периферия Пелопоннес
Площадь 800 м²
ID недвижимость. 11646 - Αγία Παρασκευή, участок ПРОДАЕТСЯ . Жилая площадь ок. 800 м2, - Пок…
Цена по запросу
Наши агенты в Греции
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Skouras Real Estate IKE
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Агентство Kapelli Tataki предлагает услуги поиска недвижимости и берет ответственность за все предлагаемые варианты. Мы также занимаемся продажей, арендой и оценкой недвижимости в Афинах и других регионах Греции. Райны, с которыми мы работаем: Амбелокипи, Полигоно, Верхний город, Неа-Филотеи, Гизи и Амарусион. В Афинах: Палини, Спата, Пикермион и Рафина. Мы предлагаем большой ассортимент недвижимости, в том числе квартиры, дома, коттеджи, участки, магазины, офисы.

EPSILON TEAM
11 объектов

EPSILON TEAM - это бизнес с особыми возможностями, которые отличают его от остальных агентств недвижимости в Греции. Это группа из 9 человек, которые тесно сотрудничают друг с другом для завершения любого проекта, за который они взялись. Это единственная группа, которая имеет постоянную юридическую поддержку - как для компании, так и для любых вопросов или проблем, которые могут возникнуть у ее клиентов, - учитывая тот факт, что законы, касающиеся купли-продажи, очень универсальны и по умолчанию довольно сложны в Греции.

Помимо бесплатных юридических консультаций, которые команда Epsilon предоставляет своим клиентам, она установила постоянные партнерские отношения с экспертами и учеными, которые могут понадобиться при покупке недвижимости. Есть дизайнер интерьера, инженер-строитель и архитектор, услуги которых полностью гарантируются компанией.

Все вышеперечисленные партнеры предоставляют свои услуги клиентам команды Epsilon, отдавая им приоритет, а также скидку 20%.

Когда дело доходит до покупки или аренды, EPSILON TEAM обслуживает все районы с выгодным местоположением на севере, юге и в центре Афин. Также есть специальный отдел для частных и коммерческих зданий и магазинов. EPSILON TEAM также занимается продажей жилой недвижимости у моря.

Чтобы предоставить нашим клиентам лучший сервис, мы сотрудничаем с агентствами недвижимости в крупных городах Европы и продвигаем нашу недвижимость на греческих и международных порталах, а также в социальных сетях.

EPSILON TEAM является членом Афинской ассоциации риэлторов и Афинской торговой палаты.

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