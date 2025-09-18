  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. VIP Greece Property

VIP Greece Property

Греция, Municipality of Palaio Faliro
;
Оставить заявку
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2015
На платформе
На платформе
4 года 3 месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Веб-сайт
Веб-сайт
vgp-kupidom.com/
Мы в соцсетях
Об агентстве

100% прозрачность сделки. Безупречная репутация наших нотариусов, юристов и риелторов говорит сама за себя. Вся история операций находится в открытом, государственном реестре! Консультации специалистов бесплатные.

Квартиры
Смотреть все 7 объектов
Квартира 1 комната в Municipality of Athens, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Athens
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Квартира 47 м, имеет отдельный вход, большое окно. Квартира расположена в центральном районе…
$30,883
Квартира 4 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Athens
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Квартира в частном жилом комплексе в южном районе Афин Вула общей площадью 121 м2, находится…
$551,486
Квартира 2 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Athens
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Лутраки – один из популярных курортных городов в 80 км от Афин. Городок расположен у подножи…
$93,753
Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Продается квартира в районе Кипсели общей площадью 110 кв.м. Квартира расположена на 2-м эта…
$165,446
Дома
Смотреть все 46 объектов
Дом 4 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Дом 4 комнаты
Municipality of Athens
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Дом находится в самом центра городка Лутраки. Развитая инфраструктура (магазины, бары, ресто…
$375,339
Дом 4 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Дом 4 комнаты
Municipality of Athens
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Таунхаус на берегу моря 165 м.кв 2014 года постройки. В доме 3 уровня, 3 спальни, одна из ко…
$480,213
Дом 2 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Дом 2 комнаты
Municipality of Athens
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Квартира с боковым видом на море, состоит из двух комнат, кухни и ванной комнаты, общей площ…
$137,871
Дом 4 комнаты в Municipality of Alimos, Греция
Дом 4 комнаты
Municipality of Alimos
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Квартира с видом на море на продажу в районе Alimos. Район Alimos — красивый южный район вд…
$309,103
Наши агенты в Греции
Ilona Khomich
Ilona Khomich
53 объекта
Агентства рядом
EPSILON TEAM
Греция, Municipality of Athens
Жилая недвижимость 9 Коммерческая недвижимость 1 Земельные участки 1
EPSILON TEAM - это бизнес с особыми возможностями, которые отличают его от остальных агентств недвижимости в Греции. Это группа из 9 человек, которые тесно сотрудничают друг с другом для завершения любого проекта, за который они взялись. Это единственная группа, которая имеет постоянную юрид…
Оставить заявку
Alpha Ermis
Греция, Македония и Фракия
Жилая недвижимость 6 Коммерческая недвижимость 1
Хотите купить или снять квартиру в Салониках? Найти дом или виллу на берегу моря? Сдать или продать недвижимость в Греции? Агентство недвижимости «Alpha ERMIS» в Салониках оказывает широкий спектр риэлторских услуг в Греции. Наши специалисты проконсультируют вас по любым вопросам, каса…
Оставить заявку
Thassos Real Estate
Греция, Тасос
Жилая недвижимость 99 Коммерческая недвижимость 22 Земельные участки 158
Офис Thassos Real Estate был основан в 2005 году и расположен в Лименасе, столице острова Тасос. У нас широкий выбор объектов недвижимости: от частных домов, квартир, земельных участков до предприятий и отелей, которые в значительной степени могут удовлетворить ваши требования. Мы оказываем…
Оставить заявку
Real estate center
Греция, Пефкохори
Год основания компании 1994
Жилая недвижимость 379 Коммерческая недвижимость 58 Земельные участки 17
Мы с нетерпением ждем возможности обеспечить лучшее качество услуг, связанных с недвижимостью.Когда Центр недвижимости только зарождался, моей целью было создать атмосферу профессионализма и ответственности. Компанию, способную удовлетворить самые строгие требования каждого клиента. Компанию…
Оставить заявку
Erasmosgroup
Греция, Municipality of Athens
Жилая недвижимость 207 Коммерческая недвижимость 4
ERASMOS Group - это агенство по продаже недвижимости, яхтингу, страхованию и финансам, основанное в 2009 году и предоставляющее следующие услуги: Покупка, продажа и аренда всех видов недвижимости; Яхтенные и парусные брокеры; Экспертиза недвижимости; Ремонт и управление недвижимостью; …
Оставить заявку
Назад Оставить заявку
Realting.com
Перейти