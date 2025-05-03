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BlackMount Estate

Черногория, Бар
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
1 год
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Српски
Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 15:16
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Новостройки
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Жилой комплекс Layan Green Park
Жилой комплекс Layan Green Park
Чонг Тале, Таиланд
от
$201,954
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
​​​Layan Green Park 2: Экологический Комплекс Мирового Класса Очарование природы острова Пхукет воплощено в Layan Green Park 2, уникальном апартаментном комплексе в районе Бангтао/Лаян. Всего в 750 метрах от живописного пляжа Банг Тао, он предлагает идеальное сочетание роскоши и экологии.…
Агентство
BlackMount Estate
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Многоквартирный жилой дом Above Element
Многоквартирный жилой дом Above Element
Choeng Thale, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
Above Element – ваш средиземноморский рай на Пхукете. Большая прогулочная терраса на крыше, панорамные окна, уютные балкончики, утопающие в цветах и зелени зоны отдыха. Здесь есть все для комфортной и здоровой жизни, творчества и самовыражения. Любители активного образа жизни могут посети…
Агентство
BlackMount Estate
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Жилой комплекс Henessy
Жилой комплекс Henessy
Choeng Thale, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Произносим Hennessy, подразумеваем исключительную роскошь и эталон вкуса. Если будущее вам видится в следовании этим принципам, откройте новую главу своей жизни в Hennessy Residence. Уникальный комплекс расположился всего в нескольких шагах от живописного пляжа Карон на Пхукете. Белоснежн…
Агентство
BlackMount Estate
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