Об агентстве

Алекс и Марк - предприниматели, занимающиеся арендой жилья, и экспаты, живущие на Бали уже более десяти лет. В 2018 году они основали компанию bnbprofits, чтобы привнести свежий взгляд на рынок недвижимости Бали. Они постоянно внедряют новейшие IT-решения, чтобы обеспечить действительно замечательный опыт для своих клиентов - владельцев недвижимости, инвесторов в аренду и гостей.

Помимо Алекса и Марка, в BNBPROFITS работают более 60 штатных сотрудников - агенты по недвижимости, менеджеры по гостеприимству, маркетологи по аренде недвижимости, консультанты по интерьеру, дизайнеры, инженеры, садовники и домработницы.

Наша цель - создать ведущую в отрасли компанию, ориентированную на прочные партнерские отношения на протяжении всей жизни и превосходное обслуживание клиентов.