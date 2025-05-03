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BNBPROFITS

Индонезия, Бадунг
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
1 год 2 месяца
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
balipropertiesforsale.com
Об агентстве

Алекс и Марк - предприниматели, занимающиеся арендой жилья, и экспаты, живущие на Бали уже более десяти лет. В 2018 году они основали компанию bnbprofits, чтобы привнести свежий взгляд на рынок недвижимости Бали. Они постоянно внедряют новейшие IT-решения, чтобы обеспечить действительно замечательный опыт для своих клиентов - владельцев недвижимости, инвесторов в аренду и гостей.

Помимо Алекса и Марка, в BNBPROFITS работают более 60 штатных сотрудников - агенты по недвижимости, менеджеры по гостеприимству, маркетологи по аренде недвижимости, консультанты по интерьеру, дизайнеры, инженеры, садовники и домработницы.

Наша цель - создать ведущую в отрасли компанию, ориентированную на прочные партнерские отношения на протяжении всей жизни и превосходное обслуживание клиентов.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 15:16
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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