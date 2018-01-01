BIG BALI GROUP
Индонезия, Jalan Bougainville II No.Block B.20, Desa/Kelurahan Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Provinsi Bali
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
2019
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Español, Українська, 简体中文
О застройщике
𝗕𝗜𝗚 𝗕𝗔𝗟𝗜 𝗚𝗥𝗢𝗨𝗣
| Property | Investment | Development
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