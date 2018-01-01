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BIG BALI GROUP

Индонезия, Jalan Bougainville II No.Block B.20, Desa/Kelurahan Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Provinsi Bali
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BIG BALI GROUP
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2019
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LABUAN RESORT & LUXURY VILLAS
Жилой комплекс LABUAN RESORT & LUXURY VILLAS
Бали, Индонезия
Сдача в: 2024
Застройщик: BIG BALI GROUP

Эксклюзивное предложение на рынке недвижимости Бали!

Один из самых уникальных и крупных проектов на Бали, состоящий из жилого комплекса с 200 апартаментами премиум-класса и 140 роскошными виллами.

Расположение: Бали, Букит, центр Улувату.
Общая площадь: 8 га.
Форма собственности: ФРИХОЛД или ЛИЗХОЛД.
Инфраструктура с парковой зоной на 3 га земли.

Закрытая охраняемая территория с:

- Ретритный центр
- Рестораны
- Спортзал
- СПА
- Детский центр
- Инфинити бассейны на крыше
- 5 минут до пляжа Паданг-Паданг

Комплекс включает в себя:

Виллы с 1 спальней (75 м2)
Земля : 160 - 287 м2
💰От : 240.000$

Виллы с 2 спальнями (120 м2)
Земля : 215 - 437 м2
💰От : 340.000$

Виллы с 3 спальнями (150 м2)
Земля : 315 - 535 м2
💰От : 460.000$

Квартиры:

Апартаменты с 1 спальней (51,8 м2) + терраса 6 м2
💰140.000$

Апартаменты с 2 спальнями (78,8 м2) + терраса 10 м2
💰180.000$

ROI 45-50%
Чтобы получить финансовую модель и полную презентацию проекта, напишите нам:

📱Direct/WhatsApp: 628887777881
📧 mail: info<at>bigbaligroup.com
https://www.instagram.com/labuan_resort_bali

+++++

🌴LABUAN RESORT & LUXURY VILLAS🌴

One of the most unique and largest projects in Bali consisting of an apartment complex with 200 premium apartments and 140 luxury villas.

Location: Bukit, Pecatu, center of Uluwatu.
Total area: 8 hectares.
Ownership : FREEHOLD or LEASEHOLD
Infrastructure with a park area on 3 hectares of land.

Closed protected area with :

- Retreat center
- Restaurants
- Gym
- SPA
- Child Center
- Rooftop infinity pools
- 5 minutes to Padang Padang Beach

Complex include :

1 Bedroom Villas (75 m2)
Land : 160 - 287 m2
💰From : 240.000$

2 Bedroom Villas (120 m2)
Land : 215 - 437 m2
💰From : 340.000$

3 Bedroom Villas (150 m2)
Land : 315 - 535 m2
💰From : 460.000$

Apartments:

1 Bedroom Apartment (51,8 m2) + 6 m2 terrace
💰140.000 $

2 Bedroom Apartment (78,8 m2) + 10 m2 terrace
💰180.000 $

 

ROI 45-50%
To get a financial model and a full presentation of the project, write to us:
📱Direct/WhatsApp: 628887777881
📧 mail: info<at>bigbaligroup.com
https://www.instagram.com/labuan_resort_bali

LABUAN RESORT & APARTMENTS
Апарт - отель LABUAN RESORT & APARTMENTS
Бали, Индонезия
Сдача в: 2024
Застройщик: BIG BALI GROUP

Эксклюзивное предложение на рынке недвижимости Бали!

Один из самых уникальных и крупных проектов на Бали, состоящий из жилого комплекса с 200 апартаментами премиум-класса и 140 роскошными виллами.

Расположение: Бали, Букит, центр Улувату.
Общая площадь: 8 га.
Форма собственности: ФРИХОЛД или ЛИЗХОЛД.
Инфраструктура с парковой зоной на 3 га земли.

Закрытая охраняемая территория с:

- Ретритный центр
- Рестораны
- Спортзал
- СПА
- Детский центр
- Инфинити бассейны на крыше
- 5 минут до пляжа Паданг-Паданг

Комплекс включает в себя:

Виллы с 1 спальней (75 м2)
Земля : 160 - 287 м2
💰От : 240.000$

Виллы с 2 спальнями (120 м2)
Земля : 215 - 437 м2
💰От : 340.000$

Виллы с 3 спальнями (150 м2)
Земля : 315 - 535 м2
💰От : 460.000$

Квартиры:

Апартаменты с 1 спальней (51,8 м2) + терраса 6 м2
💰140.000$

Апартаменты с 2 спальнями (78,8 м2) + терраса 10 м2
💰180.000$

ROI 45-50%
Чтобы получить финансовую модель и полную презентацию проекта, напишите нам:
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📧 mail: info<at>bigbaligroup.com
https://www.instagram.com/labuan_resort_bali

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🌴LABUAN RESORT & LUXURY VILLAS🌴

One of the most unique and largest projects in Bali consisting of an apartment complex with 200 premium apartments and 140 luxury villas.

Location: Bukit, Pecatu, center of Uluwatu.
Total area: 8 hectares.
Ownership : FREEHOLD or LEASEHOLD
Infrastructure with a park area on 3 hectares of land.

Closed protected area with :

- Retreat center
- Restaurants
- Gym
- SPA
- Child Center
- Rooftop infinity pools
- 5 minutes to Padang Padang Beach

Complex include :

1 Bedroom Villas (75 m2)
Land : 160 - 287 m2
💰From : 240.000$

2 Bedroom Villas (120 m2)
Land : 215 - 437 m2
💰From : 340.000$

3 Bedroom Villas (150 m2)
Land : 315 - 535 m2
💰From : 460.000$

Apartments:

1 Bedroom Apartment (51,8 m2) + 6 m2 terrace
💰140.000 $

2 Bedroom Apartment (78,8 m2) + 10 m2 terrace
💰180.000 $

 

ROI 45-50%
To get a financial model and a full presentation of the project, write to us:
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Наши агенты в Индонезия
Anna Bell
Anna Bell
10 объектов
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Ilot Property Baly

С 1991 года мы помогаем международным инвесторам строить на Бали виллы по самым высоким стандартам качества.

С Ilot Property Bali вам не придется ни о чем беспокоиться – наша команда позаботится обо всех циклах инвестирования в недвижимость: от приобретения земельного участка до строительства виллы и управления.

Aviator

Мы начали современное строительство апарт-отеля в Кангу, самом многообещающем месте на острове Бали. В марте 2024 года 19 апартаментов в отеле будут готовы принять гостей. Инвесторы, которые примут участие в проекте, смогут получать $ 2500 – 4000 в месяц от арендаторов для каждой квартиры.

 

Современная квартира

Площадь: 32 – 50м2

Спальня, гостиная, кухня, ванная комната, мебель, бытовая техника, телевизор набор, посуда и постельное белье. Готов к заселению.

Samahita Group

Наша компания специализируется на строительстве и менеджменте курортной недвижимости премиум класса: 5* отели, инвестиционная недвижимость, жилые комплексы вилл и апартаментов. Оригинальные архитектурные концепты, самобытный стиль и высококлассный сервис - вот, что делает нас одними из лидеров отрасли. Компания Samahita Group первой разработала систему умного дома на острове Бали и объединила ее в одном приложении с инвестиционной частью, благодаря чему каждый инвестор может управлять своей недвижимостью и доходом из любой точки мира.

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