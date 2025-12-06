  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Mina Al arab
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Mina Al arab, Emiraty Arabskie

domy
2
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy Nura
Zespół mieszkaniowy Nura
Zespół mieszkaniowy Nura
Zespół mieszkaniowy Nura
Zespół mieszkaniowy Nura
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Nura
Zespół mieszkaniowy Nura
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
od
$217,835
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 21
Nura to nowoczesna nadmorska rezydencja z panoramicznym widokiem i infrastrukturą wypoczynkową w Mina Al Arab przez RAK Properties!Nura to nowy kompleks mieszkalny RAK Properties położony w centrum Mina, w dużej skali nadmorskiej społeczności Mina Al Arab w Ras Al Khaimah. Projekt łączy w so…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy Cape Hayat
Zespół mieszkaniowy Cape Hayat
Zespół mieszkaniowy Cape Hayat
Zespół mieszkaniowy Cape Hayat
Zespół mieszkaniowy Cape Hayat
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Cape Hayat
Zespół mieszkaniowy Cape Hayat
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
od
$528,219
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 20
Luksusowy apartament w nowym kompleksie Cape Hayat w Ras Al Khaimah! Doskonała opcja do zamieszkania, odsprzedaży i wynajmu! Zysk od 10%! Ewentualnie pozwolenie na pobyt! Udostępnimy katalog inwestorski! Termin płatności - 2 kwartały. 2026 Udogodnienia: ścieżka rowerowa, centrum fitness, m…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy Quattro Del Mar
Zespół mieszkaniowy Quattro Del Mar
Zespół mieszkaniowy Quattro Del Mar
Zespół mieszkaniowy Quattro Del Mar
Zespół mieszkaniowy Quattro Del Mar
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Quattro Del Mar
Zespół mieszkaniowy Quattro Del Mar
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
od
$231,781
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 13
Apartament z przepięknym panoramicznym widokiem na ocean i dostępem do plaży! Wspaniałe mieszkanie do zamieszkania, inwestycji i wynajmu (ROI - od 10% w $). Korzystne warunki dla inwestorów i obiecujący potencjał inwestycyjny! Quattro Del Mar — to nowa inwestycja RAK Properties, zlokalizowa…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
OneOne
Zespół mieszkaniowy Porto Playa
Zespół mieszkaniowy Porto Playa
Zespół mieszkaniowy Porto Playa
Zespół mieszkaniowy Porto Playa
Zespół mieszkaniowy Porto Playa
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Porto Playa
Zespół mieszkaniowy Porto Playa
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
od
$562,967
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
Apartamenty z widokiem na nabrzeże i Zatokę Perską! Wydajność - 6% w $! Prywatna plaża! Cudowne mieszkanie do zamieszkania i inwestycji! W pełni wyposażona kuchnia! Nowy kompleks premium Porto Playa zlokalizowany jest w Ras al Khaimah. Udogodnienia: dedykowane centrum fitness, klub, basen …
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Zespół mieszkaniowy Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Zespół mieszkaniowy Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Zespół mieszkaniowy Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Zespół mieszkaniowy Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Zespół mieszkaniowy Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
od
$435,006
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Mirasol by RAK Properties - Seaside Sophystication at Mina Al Arab.Waterfront Luxury Living in Ras Al Khaimah 's Most Presticious Community.1, 2, & 3 Sypialnia Apartamenty i Penthouses Budapeszt 124; Przekaźnik: Q2.2028Przegląd projektu:Mirasol to nowy nadmorski punkt orientacyjny RAK Proper…
Agencja
Grupo WAME Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy "Solera, Downtown Mina" by RAK Properties (Units 168)
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
od
$256,231
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 18
Witamy w Solera, Centrum Mina - Nowy kompleks mieszkaniowy wg właściwości RAKRAK Nieruchomości jest wiodącym deweloperem nieruchomości zobowiązanym do produkcji wyjątkowych i trwałych miejsc docelowych.Coastal Living Meets Urban Elegance - Ras Al KhaimahOdkryj Solera w Mina Al Arab - wyrafin…
Deweloper
DC Constructions
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
od
$206,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 10
Powierzchnia 84–131 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Gatsby Residences to współczesna, niska wieża mieszkalna, która została zaprojektowana z płynną fasadą, która odzwierciedla otaczające elementy natury. Położony na tętniącej życiem wyspie Hayat, w sercu społeczności Mina Al Arab, gdzie znajdują się kurorty InterContinental i Anantara. Z w…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
84.3 – 87.7
205,145 – 212,509
Mieszkanie 2 pokoi
117.0 – 131.0
338,245 – 360,712
Agencja
Geo Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Quattro Del Mar
Apartamentowiec Quattro Del Mar
Apartamentowiec Quattro Del Mar
Apartamentowiec Quattro Del Mar
Apartamentowiec Quattro Del Mar
Pokaż wszystko Apartamentowiec Quattro Del Mar
Apartamentowiec Quattro Del Mar
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
od
$300,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
A MASTERPIEC OF URBAN ARCHITECTURE AND NATURAL HARMONYOd eleganckich apartamentów jednopokojowych do obfitych duplexów z trzema sypialniami, każda rezydencja embdiesa symfonia wyrafinowania i nowoczesnego życia. Tutaj, panoramiczne okna nie tylko, ramka spokojnej laguny, ale także przynieść …
Agencja
PSI Real Estate LLC
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy EDGE
Zespół mieszkaniowy EDGE
Zespół mieszkaniowy EDGE
Zespół mieszkaniowy EDGE
Zespół mieszkaniowy EDGE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy EDGE
Zespół mieszkaniowy EDGE
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
od
$205,479
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Nowoczesne mieszkanie w inwestycji EDGE w Ras Al Khaimah! Na życie i inwestycję! Wysokie przychody z wynajmu - od 10% w $! Udostępnimy katalog inwestorski! Nieoprocentowane raty po oddaniu kluczy! Termin płatności - 2 kwartały. 2027 Udogodnienia: teren do jazdy na łyżwach, bar, basen, siło…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Zespół mieszkaniowy Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Zespół mieszkaniowy Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Zespół mieszkaniowy Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Zespół mieszkaniowy Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Zespół mieszkaniowy Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
od
$234,949
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah: Discover Mirasol II by RAK Properties – an iconic new development in Mina Al Arab’s North Harbour, combining resort-style living, modern design, and a prime investment opportunity. Project Overview: Location: North Harbo…
Agencja
Grupo WAME Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
od
$145,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 17
Powierzchnia 39–117 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Projekt Rising Star zlokalizowany jest na prestiżowej wyspie Hayat w Mina Al Arab i oferuje najlepsze w swojej klasie udogodnienia, jakie ma do zaoferowania ten region – wspaniałe widoki na plażę i zapierającą dech w piersiach przestrzeń Zatoki Perskiej. Wyspa Hayat oferuje spektakularne …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
75.0
211,000
Mieszkanie 2 pokoi
117.0
296,000
Kawalerka
39.0
145,000
Agencja
Geo Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Anantara Residences
Apartamentowiec Anantara Residences
Apartamentowiec Anantara Residences
Apartamentowiec Anantara Residences
Apartamentowiec Anantara Residences
Pokaż wszystko Apartamentowiec Anantara Residences
Apartamentowiec Anantara Residences
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
od
$800,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Anantara, znana ze swojej zainspirowanej Thai- luksusowej gościnności, partnerzy z RAK Properties, wiodący deweloper Emiratów od ponad dwóch dziesięcioleci, do wprowadzenia ekskluzywnej kolekcji rezydencji nabrzeża w Mina, Ras Al Khaimah. Ta współpraca łączy w sobie elegancję podpisaną Anant…
Agencja
PSI Real Estate LLC
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
od
$140,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 15
Powierzchnia 44–110 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Hayat Residence znajduje się na prestiżowej wyspie Hayat w Mina Al Arab, z najlepszych w klasie udogodnień, które region ma do zaoferowania, jak również wspaniałe widoki na plażę i zapierające dech w piersiach rozszerzenie Zatoki Arabskiej.Wyspa Hayat oferuje spektakularne widoki na wodę, fa…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
72.0
211,000
Mieszkanie 2 pokoi
110.0
296,000
Kawalerka
43.9
140,000
Agencja
Geo Estate
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się