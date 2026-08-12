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Domy Szeregowe nad morzem w Emiraty Arabskie

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Abu Zabi
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13 obiektów total found
Szeregowiec 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 173 m²
Liczba kondygnacji 2
Manchester City Residence: Nieruchomość stylu życia w sercu wyspy Yas, Abu Dhabi!Manchester …
$1,19M
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Agencja
DDA Real Estate
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Szeregowiec 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 212 m²
Liczba kondygnacji 2
gateway 2 Luxurious life on the seashore in Ras-al-Haim (UAE) gateway residences-this is …
$639,337
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Szeregowiec 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 195 m²
Liczba kondygnacji 2
3 -SPAL TAUNHAUS TALIA Z EMAARtalia   at   The   Valley   i mdash;   to nowy projekt Emaar P…
$336,508
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TekceTekce
Szeregowiec w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 353 m²
Liczba kondygnacji 41
Habtoor Grand Residences is a G+49-storey luxury residential tower in the heart of Jumeirah …
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 266 m²
Liczba kondygnacji 41
Habtoor Grand Residences is a G+49-storey luxury residential tower in the heart of Jumeirah …
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec 7 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 7 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 675 m²
Liczba kondygnacji 3
Projekt   Portofino   i mdash; Jest to część społeczności rodzinnej Damac Lagoons, stworzone…
$1,99M
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Szeregowiec w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 561 m²
Liczba kondygnacji 41
Habtoor Grand Residences is a G+49-storey luxury residential tower in the heart of Jumeirah …
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec 5 pokojów w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 5 pokojów
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 625 m²
Liczba kondygnacji 2
Al Zeina is the latest mixed-use development in one of the prestigious locations of Abu Dhab…
$1,42M
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Szeregowiec 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 192 m²
Liczba kondygnacji 2
$427,159
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Szeregowiec 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 311 m²
Liczba kondygnacji 3
Project   Portofino   — This is part of the Damac Lagoons family community, created for a pe…
$701,587
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Szeregowiec 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 206 m²
4 -SPAL TAUNHAUS TALIA OD EMAARtalia   w   The   Valley   i mdash;   to nowy projekt Emaar P…
$499,045
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Szeregowiec 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 211 m²
Liczba kondygnacji 2
Projekt   Portofino   i mdash; Jest to część społeczności rodzinnej Damac Lagoons, stworzone…
$475,347
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Szeregowiec w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 512 m²
Liczba kondygnacji 41
Habtoor Grand Residences is a G+49-storey luxury residential tower in the heart of Jumeirah …
Cena na zgłoszenie
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Parametry nieruchomości w Emiraty Arabskie

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