Kompleks mieszkalny New Eden House Park Residence with a swimming pool, a kindergarten and services close to Jumeirah Beach, Al Wasl, Dubai, UAE

Eden House Park jest miejscem, gdzie natura i miejski styl życia łączą się i tworzą wyjątkową atmosferę dla życia i rekreacji. Ten kompleks mieszkalny znajduje się wzdłuż malowniczego Kanału Dubai i ustanawia nowy standard komfortowego i wyrafinowanego stylu życia. Każdy szczegół jest starannie przemyślany tutaj, więc można poczuć komfort, przytulność i członkostwo w specjalnej społeczności codziennie. Eden House Park oferuje wyjątkową koncepcję przestrzeni mieszkalnej, inspirowaną jednością z naturą i poczuciem wspólnoty. Kompleks, otoczony zielonymi parkami i kwitnącymi ogrodami, zmienia twoje życie w czystą błogość.

Eden House Park jest stworzony dla tych, którzy cenią spokój i wyrafinowanie, ale chcą pozostać w samym sercu tego wszystkiego w tym samym czasie. Przestronne rezydencje z oknami podłogowymi do sufitu oferują zapierające dech w piersiach widoki na kanał i krajobraz miejski. Przestronne balkony i tarasy pozwalają cieszyć się świeżym powietrzem i naturą bez opuszczania domu. Dla najbardziej wymagających osób, są luksusowe penthouses z ogromnymi tarasami, które staną się idealnym miejscem na spotkania z przyjaciółmi i rodzinne rekreacji.

Kompleks oferuje unikalną gamę udogodnień do dostarczania wszystkich pragnień najbardziej wyrafinowanych mieszkańców. Znajdziesz tu kilka basenów, w tym baseny dla dzieci, przytulne barbecue, nowoczesne centra fitness z panoramicznym widokiem, centrum spa z sauną i łaźnią parową, a także ekskluzywne usługi dla zdrowia i rekreacji tutaj. Istnieją przestronne boiska dla dzieci i specjalne baseny dla dzieci. A na zewnątrz poszukiwacze przygód docenią ścieżki joggingowe, korty wiosłowe i możliwości jogi i pilates. Jedną z głównych cech kompleksu jest jego poziom usług.

Ułatwienia:

basen

sala gimnastyczna

przedszkola

plac zabaw dla dzieci

spa

łaźnia parowa i sauna

a la carte service

parki i ogrody

Zakończenie - 1. kwartał 2027 r.

Plan płatności 40 / 60

Cechy mieszkania

Nieumeblowane, ale włączone urządzenia kuchenne

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Al Wasl jest uważany za jeden z najbardziej prestiżowych obszarów w mieście. Wygodny dostęp do głównych autostrad miasta, takich jak Sheikh Zayed Road, sprawia, że zwiedzanie Dubaju szybko i komfortowo. Droga do plaż Jumeirah, w tym Kite Beach i Jumeirah Beach zajmie tylko kilka minut. Można cieszyć się lazurowe wody z Zatoki Arabskiej, śnieżnobiały piasek i przytulne kawiarnie nad morzem tutaj. Obszar ten jest idealny dla rodzin ze względu na liczne szkoły wysokiej klasy, przedszkola i placówki medyczne w pobliżu. Istnieje również wiele terenów zielonych i parków w okolicy, co czyni go idealnym wyborem dla tych, którzy cenią spokój i komfort w połączeniu z miejskiego stylu życia. Al Wasl jest znany z przytulnych bloków mieszkalnych, gdzie można znaleźć nowoczesne wille, domy i apartamenty, w otoczeniu zieleni i zapewniając wysoki poziom prywatności. Obszar ten oferuje doskonałą równowagę między dynamiką miast a spokojem, dzięki czemu staje się idealnym miejscem do życia i rekreacji.