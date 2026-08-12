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Rezydencje nad morzem na sprzedaż w Emiraty Arabskie

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Dubaj
10
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1 obiekt total found
Rezydencja 10 pokojów w Emiraty Arabskie
Rezydencja 10 pokojów
Emiraty Arabskie
Pokoje 10
Sypialnie 7
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 2 600 m²
Piętro 1/6
Specjalnie Zaprojektowany Dom Wolnostojący na Wyspach Świata w Dubaju Wyspy Świata to megapr…
$34,19M
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Parametry nieruchomości w Emiraty Arabskie

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