Dubaj, Emiraty Arabskie

od €333,214

Poddaj się: 2022

INWESTYCYJNIE ZATWIERDZONE APARTAMENTY Z WYSOKIEM WYNAJMU!!! Golf Heights – 43-piętrowy budynek premium z widokiem na prestiżowy klub golfowy Emirates, który jest budowany przez jednego z najpopularniejszych deweloperów w Dubaju, – Emaar Properties. CECHY KOMPLEKSOWE: - baseny rodzinne i dziecięce; - zacieniony ogród z leżakami i miejscami do grillowania; - siłownia i otwarta strefa fitness; - plac zabaw dla dzieci; - trawnik eventowy / przestrzeń do jogi; - strefa rekreacyjna; - pomieszczenie wielofunkcyjne; - trawnik ogrodowy. LOKALIZACJA: Wzgórza golfowe dla maksymalnego komfortu właściciela domu otoczone są wieloma udogodnieniami socjalnymi, które znajdują się 20 minut spacerem: - Centrum handlowe aswaaq Mart – Zieloni; - BinSina Pharmacy Panorama Greens; - Międzynarodowa żłobek Jumeirah; - Regent International School; - Dubajski Bank Islamski; - Prime Medical Center, Barsha Heights; - Wegańska kawiarnia Planet Terra. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się jeden z najlepszych hipodromów Dubaju – Jebel Ali Racecourse. ZALECENIE EKONOMICZNE: - Komisja 0%; - Wiza rezydenta na okres do 10 lat z prawem do przedłużenia; - Zwrot z inwestycji z 7%; - nieoprocentowany plan ratalny; - wysokie zapotrzebowanie najemców; - Tylko wiarygodni programiści; - Bezpieczna oferta. Plus praca z nami: - Gwarantujemy bezpieczne transakcje przy pełnym wsparciu prawnym. - Wybierzemy dla Ciebie najlepsze obiecujące przedmioty do inwestycji i życia. - Powiemy ci wszystko o rynku nieruchomości, o życiu w Dubaju. - Przeprowadzimy bezpłatne konsultacje i zaoszczędzimy czas na znalezieniu odpowiednich opcji i zakupie. - Pracujemy bez prowizji. Umówimy się na bezpieczną umowę z programistą. Zapewniamy wsparcie prawne.