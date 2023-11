Dubaj, Emiraty Arabskie

od €326,211

75 m² 1

Inwestuj w nieruchomości w Dubaju: rekordowe zyski i gwarantowane bezpieczeństwo! - Nie podlega podatkowi od nieruchomości i czynszowi; - Nieruchomości rosną w cenie 5-7% rocznie; - nieoprocentowana rata na okres do 3-5 lat; - Najlepsze udogodnienia w najlepszych cenach; - silna płynność; - Wysoki dochód 5-8% z rocznego czynszu; - Minimalna kwota inwestycji wynosi 1100 000 rubli. Apartamenty Dormitory w The Atria w popularnej dzielnicy Business Bay. Mieszkańcy kompleksu mają wiele udogodnień: ogród krajobrazowy, teren rekreacyjny na świeżym powietrzu, basen, usługi konsjerża, centrum fitness, luksusowe spa, łaźnie parowe i sauny, basen dla dzieci, restauracje i kawiarnie, sklepy i butiki, miejsca parkingowe, całodobowa ochrona i nadzór wideo. Kompleks znajduje się w samym centrum metropolii w pobliżu Dubai Creek. Odległość do morza wynosi 3,5 km, a do głównych atrakcji miasta, takich jak Dubai Mall, Burj Khalifa i Dubai Bowling Center, można dotrzeć w 10 — 15 minut. Bay Avenue Mall, dostępne dla The Atria Residences, to centrum handlowe i rozrywkowe z butikami marki, kawiarniami i restauracjami. Plan płatności: 100% płatności Możliwe jest pokazanie mieszkania zarówno osobiście, jak i online. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania, zadzwonimy lub napiszemy!