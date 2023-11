Dubaj, Emiraty Arabskie

od €174,593

29–181 m² 12

Pomoc w uzyskaniu statusu rezydenta. Bezpłatny wybór nieruchomości. Wsparcie prawne w prezencie! Seslia Tower – nowy projekt dewelopera Tiger Group, zlokalizowany w obszarze JVT. 36-piętrowa wieża, szybko górująca nad otoczeniem, to kompleks mieszkalny wyposażony zgodnie z najwyższymi standardami. Kompleks mieszkaniowy prezentuje najpopularniejsze rodzaje nieruchomości, w tym studia, apartamenty z 1 i 2 sypialniami. Projekt ma imponujące rozwiązania architektoniczne: oszklenie elewacyjne w połączeniu z wystającymi liniami balkonowymi podkreśla dynamiczny i nowoczesny design. Poczuj zupełnie nowy styl życia dzięki zestawowi ekskluzywnych udogodnień dla mieszkańców: - 4-piętrowy kryty parking; - własna siłownia ze sprzętem premium; - łaźnia parowa i sauna; - basen; - boiska sportowe; - place zabaw; - pomieszczenia na imprezy i konferencje; - bieżnie; - basen dla dzieci; - miejsce do grillowania; - bezpieczeństwo i nadzór wideo. Lokalizacja: Ważna cecha kompleksu mieszkalnego Seslia Tower – wyjątkowa lokalizacja. Rozwinięta infrastruktura pozwala korzystać ze wszystkich niezbędnych udogodnień, które znajdują się w kilka minut od miejsca zamieszkania. W bezpośrednim sąsiedztwie wieży znajdują się w pobliżu głównych sieci drogowych i stacji metra, co znacznie rozszerza możliwości transportu dla mieszkańców i pozwala szybko dotrzeć do kluczowych obszarów i atrakcji Dubaju. Chcesz kupić mieszkanie w Dubaju? Wiesz, jak inwestować z zyskiem! Zapewnimy Ci: - Wybór najlepszych mieszkań od niezawodnych deweloperów; - Zagwarantowanie rocznego dochodu z inwestycji; - nieoprocentowana rata przez 7 lat; - Bezpłatne wsparcie prawne; - Gwarantowane bezpieczeństwo transferu w transakcji; - Pomoc w przekazywaniu środków na płatności; - Pokażemy osobiście obiekt w Dubaju lub online; - Pomoc w przekazywaniu środków na płatności. Plus inwestycja: - Zwrot z inwestycji z 6%. - Wiza na pobyt na okres od 3 do 10 lat z prawem do przedłużenia. - Nieoprocentowany plan ratalny. - Komisja 0%. - Wysokie zapotrzebowanie najemców. Gwarantujemy pełne wsparcie prawne dla transakcji. Zapewnimy bezpieczną umowę z programistą. Oferujemy wyłącznie rentowne i niezawodne nieruchomości. Zadzwoń lub napisz, odpowiedz na wszystkie pytania dotyczące zakupu mieszkań!