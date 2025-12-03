  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Abu Zabi
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Abu Zabi, Emiraty Arabskie

Abu Zabi
45
Ghadeer Al Tayr
3
Al Ain
2
Al Hiyar
2
Zespół mieszkaniowy New complex of villas Siniya Island with a private beach and a golf course, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas Siniya Island with a private beach and a golf course, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas Siniya Island with a private beach and a golf course, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas Siniya Island with a private beach and a golf course, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas Siniya Island with a private beach and a golf course, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas Siniya Island with a private beach and a golf course, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas Siniya Island with a private beach and a golf course, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Dubai, UAE
Al Hiyar, Emiraty Arabskie
od
$2,87M
Wille na wyspie Siniya na Sobha Siniya Wyspa jest miejscem, gdzie dziewicza natura i luksus łączą się, aby stworzyć nierywalizowaną atmosferę przytulności i komfortu. Wyobraź sobie, że grzejesz się w słońcu, czujesz ciepły piasek pod stopami i zanurzasz się w krystalicznie czystej wodzie, kt…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Selina Bay
Zespół mieszkaniowy Selina Bay
Zespół mieszkaniowy Selina Bay
Zespół mieszkaniowy Selina Bay
Zespół mieszkaniowy Selina Bay
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Selina Bay
Zespół mieszkaniowy Selina Bay
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$293,185
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 16
The beautiful apartments in the new Selina Bay project on the Yas Island Island in Abu Dhabi! Apartments for life and investment! Profitability - from 10% in $! Let's provide the investor catalog! Important installment plan! Convenities: pool, children's pool, gym, barbecue site, playgroun…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy The Arthouse
Zespół mieszkaniowy The Arthouse
Zespół mieszkaniowy The Arthouse
Zespół mieszkaniowy The Arthouse
Zespół mieszkaniowy The Arthouse
Zespół mieszkaniowy The Arthouse
Zespół mieszkaniowy The Arthouse
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$898,443
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 9
Apartamenty w nowym projekcie Art House na wyspie Saadiyat Island w Abu Zabi! Muzea: Zayed Natioinal, Luwre i Guggenheim! W pobliżu jest najlepsza plaża ZEA! Panoramiczny widok na morze! Świetna opcja na życie i inwestycje! Odbieramy mieszkania z korzystną stawką kredytu hipotecznego lub pla…
Agencja
DDA Real Estate
Karon PhuketKaron Phuket
Zespół mieszkaniowy Yas Golf Collection
Zespół mieszkaniowy Yas Golf Collection
Zespół mieszkaniowy Yas Golf Collection
Zespół mieszkaniowy Yas Golf Collection
Zespół mieszkaniowy Yas Golf Collection
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Yas Golf Collection
Zespół mieszkaniowy Yas Golf Collection
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$499,124
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Powierzchnia 150 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
150.0
528,673
Agencja
DDA Real Estate
Rezydencja Louvre Residences, Abu Dhabi,UAE
Rezydencja Louvre Residences, Abu Dhabi,UAE
Rezydencja Louvre Residences, Abu Dhabi,UAE
Rezydencja Louvre Residences, Abu Dhabi,UAE
Rezydencja Louvre Residences, Abu Dhabi,UAE
Pokaż wszystko Rezydencja Louvre Residences, Abu Dhabi,UAE
Rezydencja Louvre Residences, Abu Dhabi,UAE
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$660,575
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 9
Powierzchnia 4–1 156 m²
12 obiekty nieruchomości 12
O PROJEKCIE REZYDENCJI LUWRÓW.Luwr Residences to luksusowy kompleks mieszkalny w nowej dzielnicy Saadiyat Grove na wyspie Saadiyat w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Największy deweloper ZEA, Aldar Properties, we współpracy ze słynnym na świecie Louvre Abu Dhabi stworzy pi…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
4.2 – 80.2
394,871 – 773,798
Mieszkanie 2 pokoi
141.1 – 189.6
1,21M – 1,57M
Mieszkanie 5 pokojów
1 156.0
10,72M
Agencja
Unique homes world wide properties
Zespół mieszkaniowy Royal Park
Zespół mieszkaniowy Royal Park
Zespół mieszkaniowy Royal Park
Zespół mieszkaniowy Royal Park
Zespół mieszkaniowy Royal Park
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Royal Park
Zespół mieszkaniowy Royal Park
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$219,192
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Niedrogie apartamenty w nowym kompleksie Royal Park w Abu Zabi! Mieszkania na życie i inwestycję! Zysk od 10%! Teren zielony! Plan ratalny 0%! Udostępnimy katalog inwestorski! Termin płatności - 2 kwartały. 2027 Udogodnienia: prywatny parking, basen, basen dla dzieci, siłownia, plac zabaw …
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Oasis 2
Zespół mieszkaniowy Oasis 2
Zespół mieszkaniowy Oasis 2
Zespół mieszkaniowy Oasis 2
Zespół mieszkaniowy Oasis 2
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Oasis 2
Zespół mieszkaniowy Oasis 2
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$164,384
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 6
Nowe rezydencje Oasis dwa kompleks mieszkalny w Abu Zabi! Wypożycz wynajmu od 1100 USD miesięcznie! Podajmy katalog inwestorów! Kompleks jest przekazany! Mieszkania są całkowicie wyposażone w nowoczesne udogodnienia, takie jak designerskie kuchnie, zbudowane szafki i garderoby Infrastruktu…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Bloom Living Granada
Zespół mieszkaniowy Bloom Living Granada
Zespół mieszkaniowy Bloom Living Granada
Zespół mieszkaniowy Bloom Living Granada
Zespół mieszkaniowy Bloom Living Granada
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Bloom Living Granada
Zespół mieszkaniowy Bloom Living Granada
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$402,942
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Eleganckie apartamenty w nowym projekcie Bloom Living Granada w Abu Zabi! Świetny projekt życia z rodziną! Dla miłośników spacerów i natury! Piękny panoramiczny wygląd! Instrurom bez % po transmisji kluczy! Oczekuje się dobrego wzrostu kosztów nieruchomości w tym miejscu dzięki finansowaniu …
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Reportage Tower
Zespół mieszkaniowy Reportage Tower
Zespół mieszkaniowy Reportage Tower
Zespół mieszkaniowy Reportage Tower
Zespół mieszkaniowy Reportage Tower
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Reportage Tower
Zespół mieszkaniowy Reportage Tower
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$571,292
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 36
Apartamenty w kompleksie mieszkaniowym Reportage Tower z przepięknym widokiem na kanał Al Marya Island w Abu Zabi! Świetna opcja do zamieszkania i inwestycji! Udogodnienia premium! Unikalna infrastruktura! Znajdziemy mieszkanie z korzystnym oprocentowaniem kredytu hipotecznego lub planem rat…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Sea La Vie
Zespół mieszkaniowy Sea La Vie
Zespół mieszkaniowy Sea La Vie
Zespół mieszkaniowy Sea La Vie
Zespół mieszkaniowy Sea La Vie
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sea La Vie
Zespół mieszkaniowy Sea La Vie
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$471,687
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 15
Powierzchnia 116–794 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
122.0
471,687
Mieszkanie 2 pokoi
116.0
562,750
Mieszkanie 3 pokoi
194.0
1,05M
Mieszkanie 4 pokoi
348.0 – 794.0
1,51M – 7,09M
Szeregowiec
298.0
1,55M
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Marlin
Zespół mieszkaniowy Marlin
Zespół mieszkaniowy Marlin
Zespół mieszkaniowy Marlin
Zespół mieszkaniowy Marlin
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Marlin
Zespół mieszkaniowy Marlin
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$516,400
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 24
Nowoczesny apartament w nowym projekcie Marlin w Al Reem Island, Abu Zabi. Inwestor- atrakcyjne apartamenty! Podaje od 10% do $! Dostarcz katalog inwestorów! W pełni wyposażona kuchnia! Bezinteresowne raty!Wyposażenie: nadzór wideo, system bezpieczeństwa, concierge i parking, duży zadaszony …
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Nouran Living
Zespół mieszkaniowy Nouran Living
Zespół mieszkaniowy Nouran Living
Zespół mieszkaniowy Nouran Living
Zespół mieszkaniowy Nouran Living
Zespół mieszkaniowy Nouran Living
Zespół mieszkaniowy Nouran Living
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$223,772
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 11
Agencja
DDA Real Estate
Dzielnica mieszkaniowa Jacob & Co Apartments
Dzielnica mieszkaniowa Jacob & Co Apartments
Dzielnica mieszkaniowa Jacob & Co Apartments
Dzielnica mieszkaniowa Jacob & Co Apartments
Dzielnica mieszkaniowa Jacob & Co Apartments
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Jacob & Co Apartments
Dzielnica mieszkaniowa Jacob & Co Apartments
Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
od
$465,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana is a new exclusive residential complex to be built in Abu Dhabi. Leading developer Ohana Development is implementing this project in collaboration with the world-renowned luxury jewelry brand Jacob & Co. The complex features an impressive collection of …
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Zespół mieszkaniowy Discover Fahid Beach Terraces
Zespół mieszkaniowy Discover Fahid Beach Terraces
Zespół mieszkaniowy Discover Fahid Beach Terraces
Zespół mieszkaniowy Discover Fahid Beach Terraces
Zespół mieszkaniowy Discover Fahid Beach Terraces
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Discover Fahid Beach Terraces
Zespół mieszkaniowy Discover Fahid Beach Terraces
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$986,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Discover Fahid Beach Terraces, a collection of premium residences designed by world-renowned architect Koichi Takada.   Located on Fahid Island in Abu Dhabi, the UAE's first island dedicated entirely to wellness, the project offers six elegant buildings with 1-4 bedroom apartments on t…
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Zespół mieszkaniowy Vida Residences Saadiyat Island
Zespół mieszkaniowy Vida Residences Saadiyat Island
Zespół mieszkaniowy Vida Residences Saadiyat Island
Zespół mieszkaniowy Vida Residences Saadiyat Island
Zespół mieszkaniowy Vida Residences Saadiyat Island
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Vida Residences Saadiyat Island
Zespół mieszkaniowy Vida Residences Saadiyat Island
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$781,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Vida Residences Saadiyat Island is a dynamic and sophisticated community that harmoniously blends culture, creativity, and comfort. Located in the heart of Saadiyat Island, this residential complex offers 121 modern 1-, 2-, and 3-bedroom residences, designed with attention to detail, combini…
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Zespół mieszkaniowy MAMSHA GARDENS
Zespół mieszkaniowy MAMSHA GARDENS
Zespół mieszkaniowy MAMSHA GARDENS
Zespół mieszkaniowy MAMSHA GARDENS
Zespół mieszkaniowy MAMSHA GARDENS
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy MAMSHA GARDENS
Zespół mieszkaniowy MAMSHA GARDENS
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$837,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty w luksusowym projekcie Mamsha Gardens na wyspie Saadiyat w Abu Zabi! Dekoracja premium i system inteligentnego domu! Społeczność ekologiczna! Wiele udogodnień na wygodne życie! Odbieramy obudowę z opłacalnym zakładem na kredyt hipoteczny lub ratę w Zjednoczonych Emiratach Arabski…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Bab Al Qasr Canal View Residence 22
Zespół mieszkaniowy Bab Al Qasr Canal View Residence 22
Zespół mieszkaniowy Bab Al Qasr Canal View Residence 22
Zespół mieszkaniowy Bab Al Qasr Canal View Residence 22
Zespół mieszkaniowy Bab Al Qasr Canal View Residence 22
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Bab Al Qasr Canal View Residence 22
Zespół mieszkaniowy Bab Al Qasr Canal View Residence 22
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$550,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
We present to your attention a new project with a variety of luxurious residences for modern living - Bab Al Qasr Canal View Residence 22.   Don't miss the opportunity to become the owner of one of these elite homes. Modern, stylish apartments with breathtaking views of the canal.  …
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Zespół mieszkaniowy Reem Eleven
Zespół mieszkaniowy Reem Eleven
Zespół mieszkaniowy Reem Eleven
Zespół mieszkaniowy Reem Eleven
Zespół mieszkaniowy Reem Eleven
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Reem Eleven
Zespół mieszkaniowy Reem Eleven
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$1,21M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 19
W pełni wyposażone apartamenty w kompleksie mieszkaniowym Reem Eleven w Abu Zabi! Świetna lokalizacja! Rozwinięta infrastruktura! System „Inteligentny dom”! Łatwy dostęp do kluczowej infrastruktury! Znajdziemy mieszkanie z korzystnym oprocentowaniem kredytu hipotecznego lub planem ratalnym w…
Agencja
DDA Real Estate
Dzielnica mieszkaniowa Jacob & Co Villas
Dzielnica mieszkaniowa Jacob & Co Villas
Dzielnica mieszkaniowa Jacob & Co Villas
Dzielnica mieszkaniowa Jacob & Co Villas
Dzielnica mieszkaniowa Jacob & Co Villas
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Jacob & Co Villas
Dzielnica mieszkaniowa Jacob & Co Villas
Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
od
$2,26M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana is a new exclusive complex that will be located in Abu Dhabi. Leading development company Ohana Development is creating this project in collaboration with global luxury jewelry brand Jacob & Co. The complex will feature a stunning collection of branded …
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Zespół mieszkaniowy The Beach House – Fahid Island by Aldar
Zespół mieszkaniowy The Beach House – Fahid Island by Aldar
Zespół mieszkaniowy The Beach House – Fahid Island by Aldar
Zespół mieszkaniowy The Beach House – Fahid Island by Aldar
Zespół mieszkaniowy The Beach House – Fahid Island by Aldar
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Beach House – Fahid Island by Aldar
Zespół mieszkaniowy The Beach House – Fahid Island by Aldar
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$959,538
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
The Beach House - Wyspa Fahid Aldar.Exclusive Seaside Living in Abu Dhabi.Przegląd projektu:Witamy w The Beach House na wyspie Fahid, przełomowy rozwój nadmorski Aldar Properties.Położony między Yas Island i Saadiyat Island, projekt ten łączy nowoczesny design, luksusowe życie na plaży i zró…
Agencja
Grupo WAME Real Estate
Zespół mieszkaniowy The Row Saadiyat
Zespół mieszkaniowy The Row Saadiyat
Zespół mieszkaniowy The Row Saadiyat
Zespół mieszkaniowy The Row Saadiyat
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$904,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2030
The Row Saadiyat is an iconic residential complex ideally located in the heart of the Saadiyat cultural district. Just steps away from Abu Dhabi's most prominent attractions, it provides comfortable, heated access to prestigious museums, beaches, and cultural venues.   The complex feat…
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Zespół mieszkaniowy SAAS Heights
Zespół mieszkaniowy SAAS Heights
Zespół mieszkaniowy SAAS Heights
Zespół mieszkaniowy SAAS Heights
Zespół mieszkaniowy SAAS Heights
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy SAAS Heights
Zespół mieszkaniowy SAAS Heights
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
SAAS Heights is a prestigious residential project on the seafront. The project includes two iconic towers connected by a bridge, reimagining coastal living. The residences at SAAS Heights are designed for comfort and living, offering a variety of apartment types, including three-bedroom apar…
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Apartamentowiec Reem Five
Apartamentowiec Reem Five
Apartamentowiec Reem Five
Apartamentowiec Reem Five
Apartamentowiec Reem Five
Pokaż wszystko Apartamentowiec Reem Five
Apartamentowiec Reem Five
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$552,117
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 10
Powierzchnia 105 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Czy od dawna interesują Cię inwestycje? Zainwestuj natychmiast w GWARANCJĘ DOCHODU w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich! - Gwarantowany dochód z wynajmu średnio 11%. - Sprzyjający klimat podatkowy 0% na własność i wynajem. - Ochrona inwestorów przez organy nadzorcze RERA i …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
105.0
552,117
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Mamsha Palm
Zespół mieszkaniowy Mamsha Palm
Zespół mieszkaniowy Mamsha Palm
Zespół mieszkaniowy Mamsha Palm
Zespół mieszkaniowy Mamsha Palm
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Mamsha Palm
Zespół mieszkaniowy Mamsha Palm
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$3,69M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
The Japanese-style Mamsha Palm residence is an architectural innovation inspired by nature.   In collaboration with world-renowned architect Koichi Takada, Mamsha Palm represents iconic architecture that brings nature back to the urban environment.   The biophilic design resemble…
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Zespół mieszkaniowy Renad Tower
Zespół mieszkaniowy Renad Tower
Zespół mieszkaniowy Renad Tower
Zespół mieszkaniowy Renad Tower
Zespół mieszkaniowy Renad Tower
Zespół mieszkaniowy Renad Tower
Zespół mieszkaniowy Renad Tower
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$298,286
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 37
W pełni wyposażone i wyposażone w urządzenia gospodarstwa domowego! Panoramiczny widok wody! Alending Alend for Life, Investment lub Alend! O. Al-Roman jest bardzo popularnym miejscem wśród turystów i mieszkańców Emiratu, który gwarantuje obłożenie nieruchomości w Renad Tower! Nowy kompleks…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Gardenia Bay
Zespół mieszkaniowy Gardenia Bay
Zespół mieszkaniowy Gardenia Bay
Zespół mieszkaniowy Gardenia Bay
Zespół mieszkaniowy Gardenia Bay
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Gardenia Bay
Zespół mieszkaniowy Gardenia Bay
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$220,548
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Powierzchnia 39–74 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Chcesz zainwestować korzystnie i zwiększyć swój kapitał? Nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich to dziś najlepsza opcja na inwestycje! - Rozwój rynku i gospodarki kraju. - Podatki 0% i bezpieczeństwo. Wszystkie dochody z wynajmu lub sprzedaży są twoje! - Pomożemy nabyć nieruch…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
74.0
371,781
Mieszkanie
39.0
220,548
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy One Reem Island
Zespół mieszkaniowy One Reem Island
Zespół mieszkaniowy One Reem Island
Zespół mieszkaniowy One Reem Island
Zespół mieszkaniowy One Reem Island
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy One Reem Island
Zespół mieszkaniowy One Reem Island
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$2,61M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 377 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Chcesz zainwestować korzystnie i zwiększyć swój kapitał? Nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich to dziś najlepsza opcja na inwestycje! - Rozwój rynku i gospodarki kraju. - Podatki 0% i bezpieczeństwo. TWÓJ DOBRY OD DAWCY W AREND LUB SPRZEDAŻY - TWÓJ! - Pomożemy nabyć nieruchom…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 4 pokoi
377.0
2,61M
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy The Bay Residence
Zespół mieszkaniowy The Bay Residence
Zespół mieszkaniowy The Bay Residence
Zespół mieszkaniowy The Bay Residence
Zespół mieszkaniowy The Bay Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Bay Residence
Zespół mieszkaniowy The Bay Residence
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$211,835
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 13
Apartment in the elite project The Bay Residence on the coast of Yas Island! Perfect for life, investment and alend! Yet of 5.9 % in $! Let's provide the investor catalog! Exciting view of the sea and the opportunity to walk along the coast! convenience: landscape pools for adults and chil…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Rivage
Zespół mieszkaniowy Rivage
Zespół mieszkaniowy Rivage
Zespół mieszkaniowy Rivage
Zespół mieszkaniowy Rivage
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Rivage
Zespół mieszkaniowy Rivage
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$318,600
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 24
Apartamenty w kompleksie Rivage na wyspie Al Reem w Abu Zabi! Nieruchomości premium! Luksusowa infrastruktura kurortu! Świetna lokalizacja! Znajdziemy mieszkanie z korzystnym oprocentowaniem kredytu hipotecznego lub planem ratalnym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich! Udogodnienia: salon, k…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy New Selene Beach Residences with a lagoon, a swimming pool and parks, Al Seanneeah, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Selene Beach Residences with a lagoon, a swimming pool and parks, Al Seanneeah, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Selene Beach Residences with a lagoon, a swimming pool and parks, Al Seanneeah, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Selene Beach Residences with a lagoon, a swimming pool and parks, Al Seanneeah, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Selene Beach Residences with a lagoon, a swimming pool and parks, Al Seanneeah, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New Selene Beach Residences with a lagoon, a swimming pool and parks, Al Seanneeah, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Selene Beach Residences with a lagoon, a swimming pool and parks, Al Seanneeah, Dubai, UAE
Al Hiyar, Emiraty Arabskie
od
$577,549
Mieszkańcy plaży na Sobha Siniya Wyspa jest miejscem, gdzie dziewicza natura i luksus łączą się, aby stworzyć nierywalizowaną atmosferę przytulności i komfortu. Wyobraź sobie, że grzejesz się w słońcu, czujesz ciepły piasek pod stopami i zanurzasz się w krystalicznie czystej wodzie, która wy…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Louvre
Zespół mieszkaniowy Louvre
Zespół mieszkaniowy Louvre
Zespół mieszkaniowy Louvre
Zespół mieszkaniowy Louvre
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Louvre
Zespół mieszkaniowy Louvre
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$1,01M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 23
Bonuses in the new Louvre project in the very center of Saadiyat Island! Apartments for life and investment! High rental income - from 10%! Let's provide the investor catalog! Important installment plan! The deadline is 2025 Convenities: infinity-basin, fitness center, yoga, pilates, cin…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy The Society House
Zespół mieszkaniowy The Society House
Zespół mieszkaniowy The Society House
Zespół mieszkaniowy The Society House
Zespół mieszkaniowy The Society House
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$525,157
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 55
Powierzchnia 64–114 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
64.0
525,157
Mieszkanie 2 pokoi
114.0
890,411
Agencja
DDA Real Estate
Apartamentowiec Brabus Island
Apartamentowiec Brabus Island
Apartamentowiec Brabus Island
Apartamentowiec Brabus Island
Apartamentowiec Brabus Island
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$800,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 12
Strategicznie umiejscowiony w Al Raha Beach, Abu Dhabi; prestiżowy rozwój nabrzeża wzdłuż wschodniego wybrzeża Zatoki Arabskiej. Ta doskonała lokalizacja zapewnia mieszkańcom łatwy dostęp do centrum miasta Abu Zabi i głównych szlaków transportowych prowadzących do Dubaju. Ten highly-end mies…
Agencja
PSI Real Estate LLC
Zespół mieszkaniowy The first Autograph Collection by Marriott
Zespół mieszkaniowy The first Autograph Collection by Marriott
Zespół mieszkaniowy The first Autograph Collection by Marriott
Zespół mieszkaniowy The first Autograph Collection by Marriott
Zespół mieszkaniowy The first Autograph Collection by Marriott
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The first Autograph Collection by Marriott
Zespół mieszkaniowy The first Autograph Collection by Marriott
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$658,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Seamont. Autograph Collection by Marriott — Luxury where the sea meets the sky. Imagine: panoramic views of the turquoise sea, architecture that echoes the curves of the waves, and a rhythm of life built on harmony. Seamont is not just a residence, it is a premium coastal retreat on Reem Isl…
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Zespół mieszkaniowy Naseem Al Jurf Apartments
Zespół mieszkaniowy Naseem Al Jurf Apartments
Zespół mieszkaniowy Naseem Al Jurf Apartments
Zespół mieszkaniowy Naseem Al Jurf Apartments
Zespół mieszkaniowy Naseem Al Jurf Apartments
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Naseem Al Jurf Apartments
Zespół mieszkaniowy Naseem Al Jurf Apartments
Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
od
$450,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Naseem Al Jurf is an idyllic place that feels like home. A quiet haven surrounded by nature and imbued with tranquility, yet harmoniously connected to all aspects of your life. It is a secluded corner of the UAE that fosters a sense of belonging. A private paradise enriched by flowing water,…
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Zespół mieszkaniowy Park View
Zespół mieszkaniowy Park View
Zespół mieszkaniowy Park View
Zespół mieszkaniowy Park View
Zespół mieszkaniowy Park View
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Park View
Zespół mieszkaniowy Park View
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$197,659
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty w nowym projekcie Park View w Abu Zabi! Blisko morza! W pobliżu głównych atrakcji uniwersytet i Luwr! Na całe życie, odsprzedaż i czynsz! Panoramiczny widok na Zatokę Arabską! Plan ratalny bez %! W pobliżu najlepszej plaży w Abu Zabi! Dom jest wynajęty! - Koszt studiów zaczyna s…
Agencja
DDA Real Estate
Dzielnica mieszkaniowa Grove Uptown Views
Dzielnica mieszkaniowa Grove Uptown Views
Dzielnica mieszkaniowa Grove Uptown Views
Dzielnica mieszkaniowa Grove Uptown Views
Dzielnica mieszkaniowa Grove Uptown Views
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Grove Uptown Views
Dzielnica mieszkaniowa Grove Uptown Views
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$797,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Grove Uptown Views is a residential complex in Saadiyat Grove that boasts a prestigious location surrounded by shops, restaurants, and cultural attractions within a vibrant cultural district.    From studios to two-bedroom apartments, this complex offers the perfect blend of exquisite …
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Dzielnica mieszkaniowa Brabus Island
Dzielnica mieszkaniowa Brabus Island
Dzielnica mieszkaniowa Brabus Island
Dzielnica mieszkaniowa Brabus Island
Dzielnica mieszkaniowa Brabus Island
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Brabus Island
Dzielnica mieszkaniowa Brabus Island
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$945,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Brabus Island is a bold residential project from developer Reportage, created in collaboration with legendary German brand BRABUS. The complex is located in the prestigious Al Raha Beach area of Abu Dhabi and consists of four 13-story buildings comprising 352 apartments and 96 villas. The ar…
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Dzielnica mieszkaniowa Premium real estate
Dzielnica mieszkaniowa Premium real estate
Dzielnica mieszkaniowa Premium real estate
Dzielnica mieszkaniowa Premium real estate
Dzielnica mieszkaniowa Premium real estate
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Premium real estate
Dzielnica mieszkaniowa Premium real estate
Ghantout, Emiraty Arabskie
od
$465,753
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana is a new exclusive residential complex to be built in Abu Dhabi. Leading developer Ohana Development is implementing this project in collaboration with the world-renowned luxury jewelry brand Jacob & Co. The complex features an impressive collection of …
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Zespół mieszkaniowy The Beach House Fahid
Zespół mieszkaniowy The Beach House Fahid
Zespół mieszkaniowy The Beach House Fahid
Zespół mieszkaniowy The Beach House Fahid
Zespół mieszkaniowy The Beach House Fahid
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Beach House Fahid
Zespół mieszkaniowy The Beach House Fahid
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$494,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Find your balance in a place surrounded by natural beauty and an inspiring community. Located in the vibrant heart of Fahid Island, The Beach House Fahid offers partial views of the endless sea and Abu Dhabi skyline, as well as unobstructed access to the shoreline, landscaped gardens, Coral …
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Zespół mieszkaniowy Reem Nine
Zespół mieszkaniowy Reem Nine
Zespół mieszkaniowy Reem Nine
Zespół mieszkaniowy Reem Nine
Zespół mieszkaniowy Reem Nine
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Reem Nine
Zespół mieszkaniowy Reem Nine
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$356,164
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 20
Powierzchnia 72 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
72.0
356,164
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Fairmont Marina Residences
Zespół mieszkaniowy Fairmont Marina Residences
Zespół mieszkaniowy Fairmont Marina Residences
Zespół mieszkaniowy Fairmont Marina Residences
Zespół mieszkaniowy Fairmont Marina Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Fairmont Marina Residences
Zespół mieszkaniowy Fairmont Marina Residences
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$794,025
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 38
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy W Residence
Zespół mieszkaniowy W Residence
Zespół mieszkaniowy W Residence
Zespół mieszkaniowy W Residence
Zespół mieszkaniowy W Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy W Residence
Zespół mieszkaniowy W Residence
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$602,740
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 37
Apartamenty w przepięknym kompleksie mieszkaniowym W Residence na wyspie Al Maryah w Abu Zabi! Prestiżowa lokalizacja! W najbliższej okolicy wał oraz przepiękne parki krajobrazowe! Na życie i inwestycję! Znajdziemy mieszkanie z korzystnym oprocentowaniem kredytu hipotecznego lub planem ratal…
Agencja
DDA Real Estate
Apartamentowiec Volta by Damac
Apartamentowiec Volta by Damac
Apartamentowiec Volta by Damac
Apartamentowiec Volta by Damac
Apartamentowiec Volta by Damac
Pokaż wszystko Apartamentowiec Volta by Damac
Apartamentowiec Volta by Damac
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$673,372
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 60
Urban Oasis znajduje się pod adresem   bezpośrednio, Dubaj serca  stone a i ,Canal Dubai na  najwięcej’;Dubai z rzutu wyjazdowego  .lokalizacje premium w stylu życia  ,Miami w siostrzanej wieży jest jak  przemyślnie jest Oasis Urban  wszyscy jego mieszkańcy mają luksusowe domy z piękn…
Agencja
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Zespół mieszkaniowy Brabus Island The Villas
Zespół mieszkaniowy Brabus Island The Villas
Zespół mieszkaniowy Brabus Island The Villas
Zespół mieszkaniowy Brabus Island The Villas
Zespół mieszkaniowy Brabus Island The Villas
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Brabus Island The Villas
Zespół mieszkaniowy Brabus Island The Villas
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$3,86M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Brabus Island The Villas was created by Cosmo Developments, part of Flag Holding Group, with support from Reportage. This ultra-luxury residential complex is located on the coast of Abu Dhabi and includes 92 villas in a private and prestigious location. The design reflects the BRABUS philoso…
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Zespół mieszkaniowy Mandarin Oriental Residences
Zespół mieszkaniowy Mandarin Oriental Residences
Zespół mieszkaniowy Mandarin Oriental Residences
Zespół mieszkaniowy Mandarin Oriental Residences
Zespół mieszkaniowy Mandarin Oriental Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Mandarin Oriental Residences
Zespół mieszkaniowy Mandarin Oriental Residences
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$6,80M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 9
Markowe apartamenty w kompleksie mieszkaniowym Mandarin Oriental Residences w dzielnicy kulturalnej Saadiyat w Abu Zabi! Wyjątkowa okazja inwestycyjna! Świetna lokalizacja! Znajdziemy mieszkanie z korzystnym oprocentowaniem kredytu hipotecznego lub planem ratalnym w Zjednoczonych Emiratach A…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Perla 3
Zespół mieszkaniowy Perla 3
Zespół mieszkaniowy Perla 3
Zespół mieszkaniowy Perla 3
Zespół mieszkaniowy Perla 3
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Perla 3
Zespół mieszkaniowy Perla 3
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$338,863
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 12
Apartments in the new residential complex of Perla 3 on the island of Yas in Abu Dhabi! A great option for life and investment (ROI - 7.3% in $)! The apartments are completely furnished! We will provide an investor catalog! The deadline is 2 square meters. 2027 Convenities: gym, landscap…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy The Bay Residence 2
Zespół mieszkaniowy The Bay Residence 2
Zespół mieszkaniowy The Bay Residence 2
Zespół mieszkaniowy The Bay Residence 2
Zespół mieszkaniowy The Bay Residence 2
Zespół mieszkaniowy The Bay Residence 2
Zespół mieszkaniowy The Bay Residence 2
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$353,319
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 13
Apartamenty w nowym projekcie elitarnym The Bay Residence 2 na wyspie Yas Island! Tuż przy wybrzeżu wyspy Yas! Oszałamiające panoramiczne widoki! Udogodnienia premium! W pobliżu zatoki! Świetna opcja na całe życie, odsprzedaż i czynsz! Gwarantowany dochód z inwestycji! Kuchnia jest całkowici…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy AL MARYAH VISTA 3
Zespół mieszkaniowy AL MARYAH VISTA 3
Zespół mieszkaniowy AL MARYAH VISTA 3
Zespół mieszkaniowy AL MARYAH VISTA 3
Zespół mieszkaniowy AL MARYAH VISTA 3
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy AL MARYAH VISTA 3
Zespół mieszkaniowy AL MARYAH VISTA 3
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$268,785
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 45
Apartamenty z panoramicznym widokiem na nasyp! Alending Alend (ROI - od 10% $). Będzie używany do wynajmu Dolgoccal! REST - Basen dziecięcy - Centrum fitness - sklepy detaliczne i okrągłe - sklepy -clock - Parking objęty - Lobby - Sites grillowe District: Abu Dhabi (al Reem) 3 min…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy AL RAHA LOFTS ONE
Zespół mieszkaniowy AL RAHA LOFTS ONE
Zespół mieszkaniowy AL RAHA LOFTS ONE
Zespół mieszkaniowy AL RAHA LOFTS ONE
Zespół mieszkaniowy AL RAHA LOFTS ONE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy AL RAHA LOFTS ONE
Zespół mieszkaniowy AL RAHA LOFTS ONE
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$300,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 6
Ekskluzywne apartamenty w Al Raha Lofts w Abu Zabi! Apartamenty na życie i inwestycje (ROI - 7,4% w $)! Podajmy katalog inwestorów! Apartamenty są całkowicie umeblowane! Kompleks jest przekazany! Infrastruktura: Ogólny obszar rekreacji, basen, prywatny Jacuzzi, siłownia, teren sportowy, pla…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Reeman Living
Zespół mieszkaniowy Reeman Living
Zespół mieszkaniowy Reeman Living
Zespół mieszkaniowy Reeman Living
Zespół mieszkaniowy Reeman Living
Zespół mieszkaniowy Reeman Living
Zespół mieszkaniowy Reeman Living
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$177,147
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Agencja
DDA Real Estate
