  2. Emiraty Arabskie
  3. Umm al-Kajwajn
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Umm al-Kajwajn, Emiraty Arabskie

Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Planem Płatności w Downtown UAQ
Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Planem Płatności w Downtown UAQ
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
od
$310,004
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 42
Ekskluzywne Apartamenty nad Wodą z Możliwością Zakupu na Raty w Downtown Umm Al Quwain Downtown Umm Al Quwain to rozwijająca się nadmorska lokalizacja, która ma na nowo zdefiniować luksusowe życie w tym emiracie. Łącząc spokojne piękno wybrzeża z nowoczesnym planowaniem urbanistycznym, ta tę…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apart - hotel Amra
Apart - hotel Amra
Umm al-Kajwajn, Emiraty Arabskie
od
$204,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 30
Powierzchnia 49 m²
1 obiekt nieruchomości 1
🏝️ AMRA jest pierwszym cennym ośrodkiem wellness w lagunie UAE!📍 Umm al- Qaiwain jest ekologicznym rezerwatem przyrody nad morzem, zaledwie 20 minut od Wynn Casino na wyspie Marjan.🔹 Koncepcja projektu:✅Pierwszy zintegrowany luksusowy ośrodek wellness ZEA✅Ekologia: przywracanie koralowców z …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
49.0
204,000
Agencja
Риэлтор без границ
Zespół mieszkaniowy Downtown UAQ
Zespół mieszkaniowy Downtown UAQ
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
od
$302,850
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 42
Powierzchnia 52–200 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Wprowadzenie ikonicznego projektu przez światowej sławy dewelopera, który przedefiniuje koncepcję luksusowego życia przybrzeżnego w nowej dzielnicy UAQ (Umm Al Quwain).Deweloper, pionier modelu integracji wstecznej, gwarantuje niezrównaną jakość i terminową realizację projektu. Centrum UAQ j…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
51.7
302,850
Mieszkanie 2 pokoi
68.1
404,050
Mieszkanie 3 pokoi
199.7
1,17M
Agencja
Geo Estate
Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Planem Płatności w Downtown UAQ
Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Planem Płatności w Downtown UAQ
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
od
$1,19M
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 42
Ekskluzywne Apartamenty nad Wodą z Możliwością Zakupu na Raty w Downtown Umm Al Quwain Downtown Umm Al Quwain to rozwijająca się nadmorska lokalizacja, która ma na nowo zdefiniować luksusowe życie w tym emiracie. Łącząc spokojne piękno wybrzeża z nowoczesnym planowaniem urbanistycznym, ta tę…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy New zone Dubai West! Top location directly on the sea! Newly built apartments Siniya Island.
Zespół mieszkaniowy New zone Dubai West! Top location directly on the sea! Newly built apartments Siniya Island.
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
od
$368,206
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Sobha Siniya - UltraLuxury Island Sanktuarium ZEA przez Sobha Realty.Exclusive Beachfront Villas & Residences on Umm Al Quwain 's Natural Island - Combing Pristine Nature, Wellness & High- End Living.Zaciszne ustawienie wyspy, połączone z miastemPołożony na wyspie Al Siniya, zaledwie 50 min …
Agencja
Grupo WAME Real Estate
Zespół mieszkaniowy The World’s First Comprehensive Wellness Resort
Zespół mieszkaniowy The World’s First Comprehensive Wellness Resort
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
od
$200,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 14
1 obiekt nieruchomości 1
Połączenie luksusowego życia z harmonią natury, pierwszy na świecie integracyjny ośrodek wellness, oferujący apartamenty z widokiem na morze, baseny na dachu, piękne ogrody i doświadczenia laguny. Witaj w nowym życiu
Agencja
Umed properties
Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Planem Płatności w Downtown UAQ
Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Planem Płatności w Downtown UAQ
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
od
$404,272
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 42
Ekskluzywne Apartamenty nad Wodą z Możliwością Zakupu na Raty w Downtown Umm Al Quwain Downtown Umm Al Quwain to rozwijająca się nadmorska lokalizacja, która ma na nowo zdefiniować luksusowe życie w tym emiracie. Łącząc spokojne piękno wybrzeża z nowoczesnym planowaniem urbanistycznym, ta tę…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Island
Zespół mieszkaniowy Island
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
od
$301,500
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Powierzchnia 48–1 035 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Projekt typu Ultra- Luxury znajduje się na wyspie pochodzenia naturalnego, umyte przez wody Zatoki Arabskiej. Chwali się różnorodnością krajobrazów, od białych piaszczystych plaż po rezerwaty gęstych drzew mango, które są domem dla gazeli, flamingów, rzadkich gatunków żółwi i innych zwierząt…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
47.5
301,500
Mieszkanie 2 pokoi
51.3
383,000
Willa
447.9 – 1 035.0
2,89M – 6,36M
Agencja
Geo Estate
Zespół mieszkaniowy Premium waterfront apartments
Zespół mieszkaniowy Premium waterfront apartments
Umm al-Kajwajn, Emiraty Arabskie
od
$328,767
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Premium apartamenty nad morzem z dostępem do plaży. Wysokiej jakości wykończenia, wbudowane szafy, wyposażona kuchnia i łazienka. Istnieje ponad 35 sztuk udogodnień dla komfortowego pobytu mieszkańców. Basen nieskończoności na dachu budynku, basen dla dzieci, w pełni wyposażona siłownia, pla…
Agencja
Umed properties
Zespół mieszkaniowy Selene Beach Residences
Zespół mieszkaniowy Selene Beach Residences
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
od
$303,250
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 9
Apartamenty w przepięknych rezydencjach Selene Beach na wyspie Siniya w Umm Al Quwain! Zapierające dech w piersiach widoki na bujne pole golfowe i błyszczącą naturalną plażę! Kuchnia w pełni umeblowana ze sprzętem AGD! Znajdziemy mieszkanie z korzystnym oprocentowaniem kredytu hipotecznego l…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Florine Beach Residences
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
od
$329,243
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 9
Apartamenty w luksusowym projekcie Florine Beach Residences w dzielnicy Umm Al Quwain! W pobliżu znajduje się wspaniała plaża i pole golfowe! Panoramiczny widok na morze! W otoczeniu bujnej zieleni! Doskonała opcja do zamieszkania, odsprzedaży i wynajmu! Wybierzemy dla Ciebie mieszkanie z ko…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Aquamarine Beach Residences
Zespół mieszkaniowy Aquamarine Beach Residences
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
od
$319,051
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 9
Wspaniałe apartamenty w nowym projekcie Aquamarine Beach Residences! Na brzegu morza! Doskonała lokalizacja! Mnóstwo udogodnień do wypoczynku i rozrywki! Znajdziemy mieszkanie z korzystnym oprocentowaniem kredytu hipotecznego lub planem ratalnym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich! Udogodni…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Delphine Beach Residences
Zespół mieszkaniowy Delphine Beach Residences
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
od
$306,776
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 8
Apartamenty w projekcie premium Delphine Beach Residences w okolicy Umm Al Quwain! W pełni umeblowane! Bezpośredni dostęp do morza i plaży! Świetne miejsce na relaks i rozrywkę! Mnóstwo udogodnień! Znajdziemy mieszkanie z korzystnym oprocentowaniem kredytu hipotecznego lub planem ratalnym w …
Agencja
DDA Real Estate
