  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Ajman
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Ajman, Emiraty Arabskie

domy
1
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai
Zespół mieszkaniowy EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai
Zespół mieszkaniowy EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai
Zespół mieszkaniowy EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai
Zespół mieszkaniowy EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai
Zespół mieszkaniowy EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai
Ajman, Emiraty Arabskie
od
$311,965
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
EVERGR1N HOUSE by Object 1 - Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubaj.Przegląd projektu:EVERGR1N HOUSE by Object 1 redefiniuje nowoczesne, zrównoważone życie w Dubaju.Położony w samym sercu Jumeirah Garden City, ten butik 8- historia rozwoju oferuje 219 rezydencje - od eleganckich s…
Agencja
Grupo WAME Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Ajman Creek Towers T1
Zespół mieszkaniowy Ajman Creek Towers T1
Zespół mieszkaniowy Ajman Creek Towers T1
Zespół mieszkaniowy Ajman Creek Towers T1
Zespół mieszkaniowy Ajman Creek Towers T1
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Ajman Creek Towers T1
Zespół mieszkaniowy Ajman Creek Towers T1
Ajman, Emiraty Arabskie
od
$172,736
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 25
Apartamenty w najwyższej klasy kompleksie mieszkaniowym Ajman Creek Towers (T1) w Ajmanie! Wysoki zwrot z inwestycji - 10% w $! Udostępnimy katalog inwestorski! Nieoprocentowane raty! Termin płatności - 4 kwartały. 2026 Udogodnienia: basen, siłownia, miejsca do grillowania, parking, ochron…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy Seaside Hills Residence
Zespół mieszkaniowy Seaside Hills Residence
Zespół mieszkaniowy Seaside Hills Residence
Zespół mieszkaniowy Seaside Hills Residence
Zespół mieszkaniowy Seaside Hills Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Seaside Hills Residence
Zespół mieszkaniowy Seaside Hills Residence
Ajman, Emiraty Arabskie
od
$563,248
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 6
Wyjątkowe apartamenty w nowym kompleksie Seaside Hills Residence! Apartamenty wyposażone są w meble w zabudowie oraz instalację wodno-kanalizacyjną! Nieoprocentowane raty! Nadaje się do zamieszkania i inwestycji! Rok realizacji: IV kwartał 2025 Infrastruktura: ścieżki spacerowe, dostęp do …
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
OneOne
Zespół mieszkaniowy Beach Hills Villas
Zespół mieszkaniowy Beach Hills Villas
Zespół mieszkaniowy Beach Hills Villas
Zespół mieszkaniowy Beach Hills Villas
Zespół mieszkaniowy Beach Hills Villas
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Beach Hills Villas
Zespół mieszkaniowy Beach Hills Villas
Ajman, Emiraty Arabskie
od
$3,03M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Wspaniała willa w nowym projekcie Beach Hills Villas w Ajmanie! Panoramiczne malownicze widoki! Udostępnimy katalog inwestorski! Nieoprocentowane raty! Nadaje się do zamieszkania i inwestycji! Termin płatności: IV kwartał 2025 Udogodnienia: Basen, place zabaw dla dzieci, parking podziemny,…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy Sealine Residence
Zespół mieszkaniowy Sealine Residence
Zespół mieszkaniowy Sealine Residence
Zespół mieszkaniowy Sealine Residence
Zespół mieszkaniowy Sealine Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sealine Residence
Zespół mieszkaniowy Sealine Residence
Ajman, Emiraty Arabskie
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 10
Przytulne apartamenty w nowej inwestycji Sealine Residence! Doskonała propozycja do zamieszkania i inwestycji! Rentowność - od 10%! Udostępnimy katalog inwestorski! Nieoprocentowane raty! Termin płatności - 4 kwartały. 2026 Udogodnienia: prywatna plaża, basen, siłownie wewnętrzne i zewnętr…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy Gulfa Tower
Zespół mieszkaniowy Gulfa Tower
Zespół mieszkaniowy Gulfa Tower
Zespół mieszkaniowy Gulfa Tower
Zespół mieszkaniowy Gulfa Tower
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Gulfa Tower
Zespół mieszkaniowy Gulfa Tower
Ajman, Emiraty Arabskie
od
$161,614
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 21
Nowy nowoczesny kompleks mieszkaniowy Gulfa Tower! Mieszkania na życie i inwestycję! Wysoka wydajność - od 10% w $! Udostępnimy katalog inwestorski! Plan ratalny 0%! Termin płatności - I kwartał. 2024 Udogodnienia: zadaszony parking, całodobowa ochrona i monitoring, siłownia, basen, centra…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy Gateway Porto
Zespół mieszkaniowy Gateway Porto
Zespół mieszkaniowy Gateway Porto
Zespół mieszkaniowy Gateway Porto
Zespół mieszkaniowy Gateway Porto
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Gateway Porto
Zespół mieszkaniowy Gateway Porto
Ajman, Emiraty Arabskie
od
$228,385
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 11
Apartament w nowoczesnym kompleksie Gateway Porto! Z panoramicznym, zapierającym dech w piersiach widokiem na naturalny rezerwat namorzynowy i farmę golfową! Nieoprocentowane raty! Nadaje się do zamieszkania i inwestycji! Udogodnienia: basen, taras przy basenie, pole golfowe, kawiarnie i re…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy Conqueror Tower
Zespół mieszkaniowy Conqueror Tower
Zespół mieszkaniowy Conqueror Tower
Zespół mieszkaniowy Conqueror Tower
Zespół mieszkaniowy Conqueror Tower
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Conqueror Tower
Zespół mieszkaniowy Conqueror Tower
Ajman, Emiraty Arabskie
od
$227,501
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 27
Gotowe mieszkania z umeblowaną kuchnią w nowym projekcie Conqueror Tower! Rentowność wynajmu do 5% w $! Udostępnimy katalog inwestorski! Kompleks ukończony! Udogodnienia: kryty parking na 123 samochody, monitoring, całodobowa ochrona, siłownia, plac zabaw dla dzieci, sala do jogi, centralna…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy Al Ameera Village
Zespół mieszkaniowy Al Ameera Village
Zespół mieszkaniowy Al Ameera Village
Zespół mieszkaniowy Al Ameera Village
Zespół mieszkaniowy Al Ameera Village
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Al Ameera Village
Zespół mieszkaniowy Al Ameera Village
Ajman, Emiraty Arabskie
od
$183,228
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 8
Nowy projekt mieszkaniowy w Al Ameera Village z dogodną lokalizacją! Wysokie dochody z wynajmu - około 10% w $! Udostępnimy katalog inwestorski! Wyposażona kuchnia! Plan ratalny 0%! Termin płatności - 2 kwartały. 2024 Udogodnienia: ścieżka do joggingu, centralna klimatyzacja, telewizja kab…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Na mapie
Realting.com
Udać się