  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Al Ain
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Al Ain, Emiraty Arabskie

Al Hiyar
2
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy New Selene Beach Residences with a lagoon, a swimming pool and parks, Al Seanneeah, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Selene Beach Residences with a lagoon, a swimming pool and parks, Al Seanneeah, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Selene Beach Residences with a lagoon, a swimming pool and parks, Al Seanneeah, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Selene Beach Residences with a lagoon, a swimming pool and parks, Al Seanneeah, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Selene Beach Residences with a lagoon, a swimming pool and parks, Al Seanneeah, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New Selene Beach Residences with a lagoon, a swimming pool and parks, Al Seanneeah, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Selene Beach Residences with a lagoon, a swimming pool and parks, Al Seanneeah, Dubai, UAE
Al Hiyar, Emiraty Arabskie
od
$577,549
Mieszkańcy plaży na Sobha Siniya Wyspa jest miejscem, gdzie dziewicza natura i luksus łączą się, aby stworzyć nierywalizowaną atmosferę przytulności i komfortu. Wyobraź sobie, że grzejesz się w słońcu, czujesz ciepły piasek pod stopami i zanurzasz się w krystalicznie czystej wodzie, która wy…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New complex of villas Siniya Island with a private beach and a golf course, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas Siniya Island with a private beach and a golf course, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas Siniya Island with a private beach and a golf course, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas Siniya Island with a private beach and a golf course, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas Siniya Island with a private beach and a golf course, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas Siniya Island with a private beach and a golf course, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas Siniya Island with a private beach and a golf course, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Dubai, UAE
Al Hiyar, Emiraty Arabskie
od
$2,87M
Wille na wyspie Siniya na Sobha Siniya Wyspa jest miejscem, gdzie dziewicza natura i luksus łączą się, aby stworzyć nierywalizowaną atmosferę przytulności i komfortu. Wyobraź sobie, że grzejesz się w słońcu, czujesz ciepły piasek pod stopami i zanurzasz się w krystalicznie czystej wodzie, kt…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się