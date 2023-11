Dubaj, Emiraty Arabskie

od €1,44M

203 m² 1

Poddaj się: 2026

NIERUCHOMOŚĆ ODDZIAŁU 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Jomana — siódma faza projektu Madinat Jumeirah Living ( MJL ) popularnego programisty Meraasa. Kompleks znajduje się w obszarze Umm Suqeim, więc jego mieszkańcy będą mieli szybki dostęp do wszystkich niezbędnych obiektów infrastruktury. Możesz wybrać niesamowitą rezydencję złożoną z 326 osób, w tym 1 – Apartamenty z 3 sypialniami i osiem apartamentów z 4 sypialniami. Są wykonane w nowoczesnym stylu i wyróżniają się szczególnym urokiem i luksusem. Rezydencje wyposażone są w jeden lub więcej balkonów, które oferują wspaniałe widoki na krajobrazy morskie i Burj Al Arab. Wiele apartamentów posiada prywatny taras i pokój dla personelu, co zapewnia maksymalny komfort. Kompleks zapewnia wiele udogodnień, które pomogą Ci cieszyć się fascynującą rozrywką i zachować zdrowie fizyczne. Wśród nich: - strefy gry; - centrum handlowe; - ośrodki opieki dziennej; - centra fitness; - baseny; - luksusowe parki; - klimatyzowany most dla pieszych łączący kompleks z ośrodkiem Madinat Jumeirah. Lokalizacja: Kompleks będzie dogodny obok Jumeirah Beach Road i Jumeirah Street. Dzięki temu mieszkańcy Jomana będą mieli szybki i łatwy dostęp do innych części miasta, wszelkiej niezbędnej infrastruktury i atrakcji. W około 20 minut można dostać się na wyspę Bluewaters, JBR i międzynarodowe lotnisko w Dubaju. Wild Wadi 1, Burj Al Arab Hotel 1 i Burj Al Arab Hotel 2 znajdują się w odległości krótkiego spaceru od kompleksu. W pobliżu Jomany znajdują się sklepy spożywcze, banki, przedszkola i inna ważna infrastruktura, w tym: - żłobek Golden Beach; - First Steps Nursery Montessori; - Siedem D Centrum Medyczne; - Emirates NBD; - Sklep spożywczy Omar Al Muhairi; - Stany F&B: Kayto, Attibassi Coffee, Sugarmash itp. W pobliżu znajduje się także wiele kultowych atrakcji, w tym Umm Suqeim Beach, Wild Wadi Waterpark, Burj Al Arab, Pavilion Marina & Sports Club. Zadzwoń lub napisz, chętnie doradzimy za darmo! Zapewnijmy opcje planowania!