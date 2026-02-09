  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Sharjah
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Sharjah, Emiraty Arabskie

Zespół mieszkaniowy Al Mamsha
Zespół mieszkaniowy Al Mamsha
Zespół mieszkaniowy Al Mamsha
Zespół mieszkaniowy Al Mamsha
Zespół mieszkaniowy Al Mamsha
Zespół mieszkaniowy Al Mamsha
Sharjah, Emiraty Arabskie
od
$136,712
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 42 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansow…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
42.0
171,233
Mieszkanie
42.0
136,712
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy The Gate 3
Zespół mieszkaniowy The Gate 3
Zespół mieszkaniowy The Gate 3
Zespół mieszkaniowy The Gate 3
Zespół mieszkaniowy The Gate 3
Zespół mieszkaniowy The Gate 3
Sharjah, Emiraty Arabskie
od
$446,850
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 8
Apartamenty w komfortowym, luksusowym kompleksie mieszkaniowym The Gate w Aljadzie, Szardża! W pełni wyposażona kuchnia! Dogodna lokalizacja! Szkoła SABIS w pobliżu! Wybierzemy dla Ciebie mieszkanie z korzystną stawką kredytu hipotecznego lub ratalnego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich! U…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Nesba 2
Zespół mieszkaniowy Nesba 2
Zespół mieszkaniowy Nesba 2
Zespół mieszkaniowy Nesba 2
Zespół mieszkaniowy Nesba 2
Zespół mieszkaniowy Nesba 2
Zespół mieszkaniowy Nesba 2
Sharjah, Emiraty Arabskie
od
$251,781
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 9
Luksusowe apartamenty w bardzo dogodnej lokalizacji w kompleksie Nesba 2! Wysoki zwrot z inwestycji - 10%! Mieszkanie posiada w pełni wyposażoną kuchnię! Istnieje możliwość uzyskania pozwolenia na pobyt! Plan ratalny 0%! Termin płatności - I kwartał. 2026 Udogodnienia: Ogrody krajobrazowe,…
Agencja
DDA Real Estate
TekceTekce
Zespół mieszkaniowy Layla Residences
Zespół mieszkaniowy Layla Residences
Zespół mieszkaniowy Layla Residences
Zespół mieszkaniowy Layla Residences
Zespół mieszkaniowy Layla Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Layla Residences
Zespół mieszkaniowy Layla Residences
Sharjah, Emiraty Arabskie
od
$235,860
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 6
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Olfah
Zespół mieszkaniowy Olfah
Zespół mieszkaniowy Olfah
Zespół mieszkaniowy Olfah
Zespół mieszkaniowy Olfah
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Olfah
Zespół mieszkaniowy Olfah
Sharjah, Emiraty Arabskie
od
$187,614
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 11
Oszałamiające apartamenty w nowym projekcie Olfah w Sharjah! Kuchnia w pełni wyposażona w sprzęt AGD! Świetna cena! Wysokiej jakości udogodnienia zapewniające wygodne życie! Na życie i inwestycję! Znajdziemy mieszkanie z korzystnym oprocentowaniem kredytu hipotecznego lub planem ratalnym w Z…
Agencja
DDA Real Estate
Apartamentowiec Aysha Residence
Apartamentowiec Aysha Residence
Apartamentowiec Aysha Residence
Apartamentowiec Aysha Residence
Apartamentowiec Aysha Residence
Apartamentowiec Aysha Residence
Sharjah, Emiraty Arabskie
od
$397,778
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 101 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Chcesz zainwestować korzystnie i zwiększyć swój kapitał? Nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich to dziś najlepsza opcja na inwestycje! - Rozwój rynku i gospodarki kraju. - Podatki 0% i bezpieczeństwo. TWÓJ DOBRY OD DAWCY W AREND LUB SPRZEDAŻY - TWÓJ! - Pomożemy nabyć nieruchom…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
101.0
397,778
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Rove 2
Zespół mieszkaniowy Rove 2
Zespół mieszkaniowy Rove 2
Zespół mieszkaniowy Rove 2
Zespół mieszkaniowy Rove 2
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Rove 2
Zespół mieszkaniowy Rove 2
Sharjah, Emiraty Arabskie
od
$714,521
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty w nowym kompleksie mieszkaniowym Rove 2 w sercu dzielnicy Aljada! Prezentujemy umeblowaną kuchnię oraz niezbędny sprzęt AGD! Udostępnimy katalog inwestorski! Idealne do zamieszkania i inwestycji! Udogodnienia: Zielony park z rozbudowanymi obiektami sportowymi, wysadzany drzewami…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Hayyan
Zespół mieszkaniowy Hayyan
Zespół mieszkaniowy Hayyan
Zespół mieszkaniowy Hayyan
Zespół mieszkaniowy Hayyan
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Hayyan
Zespół mieszkaniowy Hayyan
Sharjah, Emiraty Arabskie
od
$531,233
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 179–238 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansow…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 4 pokoi
238.0
547,671
Szeregowiec
179.0
531,233
Agencja
DDA Real Estate
Rezydencja (Zniżka przed wprowadzeniem na rynek do 25%) jeśli jesteś miłośnikiem plaży? Entuzjastą kultury? Zakupoholikiem?
Rezydencja (Zniżka przed wprowadzeniem na rynek do 25%) jeśli jesteś miłośnikiem plaży? Entuzjastą kultury? Zakupoholikiem?
Rezydencja (Zniżka przed wprowadzeniem na rynek do 25%) jeśli jesteś miłośnikiem plaży? Entuzjastą kultury? Zakupoholikiem?
Rezydencja (Zniżka przed wprowadzeniem na rynek do 25%) jeśli jesteś miłośnikiem plaży? Entuzjastą kultury? Zakupoholikiem?
Rezydencja (Zniżka przed wprowadzeniem na rynek do 25%) jeśli jesteś miłośnikiem plaży? Entuzjastą kultury? Zakupoholikiem?
Pokaż wszystko Rezydencja (Zniżka przed wprowadzeniem na rynek do 25%) jeśli jesteś miłośnikiem plaży? Entuzjastą kultury? Zakupoholikiem?
Rezydencja (Zniżka przed wprowadzeniem na rynek do 25%) jeśli jesteś miłośnikiem plaży? Entuzjastą kultury? Zakupoholikiem?
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$215,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
1 obiekt nieruchomości 1
Zapomnij o korkach i długich dojazdach. Przeżyj magię Szardży z łatwym dostępem. Gdzie dziedzictwo Damasceńskie spotyka się z nowoczesnym luksusem - odkryj Faradis Tower, arcydzieło, które na nowo definiuje panoramę miasta, mieszkając w kulturalnym sercu Szardży." Kluczowe cechy: Je…
Agencja
Right way Group
Zespół mieszkaniowy Il Teatro Residence
Zespół mieszkaniowy Il Teatro Residence
Zespół mieszkaniowy Il Teatro Residence
Zespół mieszkaniowy Il Teatro Residence
Zespół mieszkaniowy Il Teatro Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Il Teatro Residence
Zespół mieszkaniowy Il Teatro Residence
Sharjah, Emiraty Arabskie
od
$270,411
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 7
Mieszkanie z umeblowaną kuchnią i sprzętem kuchennym! Wspaniałe mieszkanie do zamieszkania, inwestycji i wynajmu (ROI - od 10% w $). Idealne na wynajem długoterminowy! Il teatro Rezydencje od dewelopera Arada w mieście Sharjah, położonym w Zatoce Perskiej. Infrastruktura: centrum fitness, …
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Nesba 1
Zespół mieszkaniowy Nesba 1
Zespół mieszkaniowy Nesba 1
Zespół mieszkaniowy Nesba 1
Zespół mieszkaniowy Nesba 1
Zespół mieszkaniowy Nesba 1
Zespół mieszkaniowy Nesba 1
Sharjah, Emiraty Arabskie
od
$249,315
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 7
Wyjątkowe apartamenty w bardzo dogodnej lokalizacji w kompleksie Nesba 1! Wysoki zwrot z inwestycji - 10%! Mieszkanie posiada w pełni wyposażoną kuchnię! Istnieje możliwość uzyskania pozwolenia na pobyt! Plan ratalny 0%! Termin płatności - 4 kwartały. 2025 Udogodnienia: Ogrody krajobrazowe…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Anantara Sharjah Residences
Zespół mieszkaniowy Anantara Sharjah Residences
Zespół mieszkaniowy Anantara Sharjah Residences
Zespół mieszkaniowy Anantara Sharjah Residences
Zespół mieszkaniowy Anantara Sharjah Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Anantara Sharjah Residences
Zespół mieszkaniowy Anantara Sharjah Residences
Sharjah, Emiraty Arabskie
od
$690,959
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 13
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy GEM Residences
Zespół mieszkaniowy GEM Residences
Zespół mieszkaniowy GEM Residences
Zespół mieszkaniowy GEM Residences
Zespół mieszkaniowy GEM Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy GEM Residences
Zespół mieszkaniowy GEM Residences
Sharjah, Emiraty Arabskie
od
$237,570
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 9
Luksusowe apartamenty w wyjątkowym projekcie GEM Residences na wyspie Maryam w Sharjah! Plaża jest w pobliżu! Oszałamiający widok na nabrzeże! Ciekawy projekt mieszkania! Na życie i inwestycję! Znajdziemy mieszkanie z korzystnym oprocentowaniem kredytu hipotecznego lub planem ratalnym w Zjed…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Faradis Tower
Zespół mieszkaniowy Faradis Tower
Zespół mieszkaniowy Faradis Tower
Zespół mieszkaniowy Faradis Tower
Zespół mieszkaniowy Faradis Tower
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Faradis Tower
Zespół mieszkaniowy Faradis Tower
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$235,616
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 56
Komfortowe apartamenty w nowym projekcie Faradis Tower w Sharjah! Na życie i inwestycję! Wysokie przychody z wynajmu - od 10% w $! Udostępnimy katalog inwestorski! Nieoprocentowane raty! Termin płatności - I kwartał. 2027 Udogodnienia: basen, nowoczesna siłownia, plac zabaw dla dzieci, mie…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Tiraz
Zespół mieszkaniowy Tiraz
Zespół mieszkaniowy Tiraz
Zespół mieszkaniowy Tiraz
Zespół mieszkaniowy Tiraz
Sharjah, Emiraty Arabskie
od
$267,671
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 9
Wygodne apartamenty w nowym kompleksie Tiraz w Sharje! Średnia rentowność inwestycji wynosi 5,5%! Ważny plan ratalny! Apartamenty są wyposażone w urządzenia kuchenne! Nadaje się do komfortowego życia i inwestycji! Infrastruktura: obszar rekreacji dla dorosłych i dzieci, basen, zakłady gastr…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Topaz Residences
Zespół mieszkaniowy Topaz Residences
Zespół mieszkaniowy Topaz Residences
Zespół mieszkaniowy Topaz Residences
Zespół mieszkaniowy Topaz Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Topaz Residences
Zespół mieszkaniowy Topaz Residences
Sharjah, Emiraty Arabskie
od
$716,956
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 13
Apartamenty w prestiżowym kompleksie mieszkaniowym Topaz Residences na malowniczej wyspie Maryam! Wspaniały widok na nabrzeże! Łatwy dostęp do głównych atrakcji Sharjah i Dubaju! Blisko plaży! Gwarantowany zwrot z inwestycji dzięki dogodnej lokalizacji! Raty bez %! - koszt 3 sypialni zaczyn…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Sokoon 5
Zespół mieszkaniowy Sokoon 5
Zespół mieszkaniowy Sokoon 5
Zespół mieszkaniowy Sokoon 5
Zespół mieszkaniowy Sokoon 5
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sokoon 5
Zespół mieszkaniowy Sokoon 5
Sharjah, Emiraty Arabskie
od
$230,137
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 6
Mieszkanie na sprzedaż w nowej inwestycji Sokoon 5 w Sharjah! Mieszkanie wyposażone w zabudowę kuchenną oraz sprzęt AGD! System inteligentnego domu! Nieoprocentowane raty! Nadaje się do zamieszkania i inwestycji! Udogodnienia: klub fitness, baseny dla dzieci i dorosłych, plac zabaw dla dzie…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Surf at Creek Beach Building 1
Zespół mieszkaniowy Surf at Creek Beach Building 1
Zespół mieszkaniowy Surf at Creek Beach Building 1
Zespół mieszkaniowy Surf at Creek Beach Building 1
Zespół mieszkaniowy Surf at Creek Beach Building 1
Zespół mieszkaniowy Surf at Creek Beach Building 1
Sharjah, Emiraty Arabskie
od
$520,548
Rok realizacji 2023
Promocja: sprzedaż Kategoria: Apartament Obszar: Scream Harbor Podlokalizacja: Surf at Creek Beach Building 1 Sypialnie: 2 Łazienki: 2 Widok: Wyświetlanie społeczności parkingowej: 1 Piętro: na najwyższym piętrze  Umeblowane: nieumeblowane  Balkon: Tak Dostępność: poza planem, dostawa w czw…
Agencja
DOM REAL ESTATE
Zespół mieszkaniowy Sokoon 3
Zespół mieszkaniowy Sokoon 3
Zespół mieszkaniowy Sokoon 3
Zespół mieszkaniowy Sokoon 3
Zespół mieszkaniowy Sokoon 3
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sokoon 3
Zespół mieszkaniowy Sokoon 3
Sharjah, Emiraty Arabskie
od
$202,740
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 6
Mieszkanie na sprzedaż w nowej inwestycji Sokoon 3 w Sharjah! Mieszkanie wyposażone w zabudowę kuchenną oraz sprzęt AGD! System inteligentnego domu! Nieoprocentowane raty! Nadaje się do zamieszkania i inwestycji! Udogodnienia: klub fitness, baseny dla dzieci i dorosłych, plac zabaw dla dzie…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Nasaq 5
Zespół mieszkaniowy Nasaq 5
Zespół mieszkaniowy Nasaq 5
Zespół mieszkaniowy Nasaq 5
Zespół mieszkaniowy Nasaq 5
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Nasaq 5
Zespół mieszkaniowy Nasaq 5
Sharjah, Emiraty Arabskie
od
$269,863
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 8
Apartament w nowoczesnym kompleksie mieszkaniowym Nasaq 5 w Sharjah! Wysoka wydajność na poziomie 6-8%! Apartamenty wyposażone są w niezbędny sprzęt AGD! System inteligentnego domu! Idealne do zamieszkania, inwestycji i wynajmu! Udogodnienia: zagospodarowany teren rekreacyjny dla dzieci i d…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Citrine Residence
Zespół mieszkaniowy Citrine Residence
Zespół mieszkaniowy Citrine Residence
Zespół mieszkaniowy Citrine Residence
Zespół mieszkaniowy Citrine Residence
Zespół mieszkaniowy Citrine Residence
Sharjah, Emiraty Arabskie
od
$265,997
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 10
Agencja
DDA Real Estate
