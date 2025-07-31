  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny The world's first residential property under the Bugatti brand

Dubaj, Emiraty Arabskie
Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj
  • Metro
    Business Bay (~ 700 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

O kompleksie

Bugatti Residences by Bingatti to pierwszy na świecie kompleks mieszkalny pod marką Bugatti, który zostanie zbudowany w Dubaju. Ten unikalny projekt jest wynikiem współpracy dewelopera Emirati Binghatti Properties i renomowanego francuskiego producenta luksusowych samochodów Bugatti. Kompleks składa się z dwóch wież, każdy z 45 piętrami mieszkalnymi, i będzie zaprojektowany w stylu legendarnego Château Saint- Jean, łącząc atmosferę Francuskiej Riwiery z nowoczesnymi rozwiązaniami architektonicznymi, aby stworzyć prawdziwe arcydzieło w obszarze Business Bay.

Kompleks będzie miał łącznie 182 ekskluzywnych rezydencji. Kolekcja Riviera Mansion obejmuje przestronne rezydencje z dwoma sypialniami (Cannes), rezydencje z trzema sypialniami (St. Tropez) i rezydencje z czterema sypialniami (Monako). Dla tych, którzy szukają szczyt luksusu, Sky Mansion Penthouse kolekcja będzie oferować 11 luksusowych penthouses, każdy zaprojektowany dla wyjątkowego stylu życia. Wszystkie rezydencje będą wyposażone w prywatne baseny dachowe z widokiem na centrum Dubaju, Business Bay i Kanał Wodny w Dubaju. Penthouses będą również wyposażone w prywatne windy samochodowe dla wygodnego transportu.

Dubaj, Emiraty Arabskie
