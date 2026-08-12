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Bliźniaki nad morzem na sprzedaż w Emiraty Arabskie

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Dubaj
7
Ras al-Chajma
4
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28 obiektów total found
Bliźniak 4 pokoi w Emiraty Arabskie
Bliźniak 4 pokoi
Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 268 m²
Liczba kondygnacji 16
Wyjątkowo Zaprojektowane Nowoczesne Apartamenty nad Morzem w Mina Al Arab Położona wzdłuż dz…
$1,88M
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Bliźniak 5 pokojów w Emiraty Arabskie
Bliźniak 5 pokojów
Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 304 m²
Liczba kondygnacji 11
Luksusowe Apartamenty z 24-Miesięcznymi Ratami po Dostawie na Dubai Islands Dwublokowy proje…
$4,92M
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Bliźniak 3 pokoi w Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Bliźniak 3 pokoi
Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 157 m²
Liczba kondygnacji 14
Apartamenty Inspirowane Lodem na Sprzedaż w Dzielnicy Beach District w Ras Al Khaimah Dzieln…
$990,667
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Bliźniak 5 pokojów w Business Bay, Emiraty Arabskie
Bliźniak 5 pokojów
Business Bay, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 636 m²
Liczba kondygnacji 16
Luksusowe Nieruchomości nad Wodą przy Dubai Water Canal Położona wzdłuż Dubai Water Canal, o…
$8,96M
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Bliźniak 4 pokoi w Emiraty Arabskie
Bliźniak 4 pokoi
Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 187 m²
Piętro 3/9
Ekskluzywne Apartamenty przy Plaży z Możliwością Płatności Ratalnej na Wyspie Siniyah w Umm …
$1,44M
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Bliźniak 4 pokoi w Emiraty Arabskie
Bliźniak 4 pokoi
Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 131 m²
Piętro 1/9
Nowoczesne Apartamenty przy Plaży z Opcją Płatności Ratalnej na Wyspie Siniyah Wyspa Siniyah…
$1,51M
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Bliźniak 5 pokojów w Emiraty Arabskie
Bliźniak 5 pokojów
Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 251 m²
Luksusowe Apartamenty z Widokiem na Morze na Dubai Islands Położona w prestiżowej lokalizacj…
$2,61M
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Bliźniak 3 pokoi w Emiraty Arabskie
Bliźniak 3 pokoi
Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
Liczba kondygnacji 9
Dwupoziomowy Apartament przy Plaży na Siniyah Island, Umm Al Quwain Odkryj wyjątkowe arcydzi…
$984,894
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Bliźniak 4 pokoi w Emiraty Arabskie
Bliźniak 4 pokoi
Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 440 m²
Liczba kondygnacji 13
Markowe Apartamenty nad Wodą Sygnowane przez Anantara w Mina Al Arab, Ras Al Khaimah Położon…
$4,01M
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Bliźniak 3 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Bliźniak 3 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Piętro 1/12
Nadmorskie Apartamenty z Planem Ratalnym w Ras Al Khaimah na wyspie Al Marjan Luksusowe apar…
$1,13M
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Bliźniak 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 310 m²
Piętro 100/100
Luksusowe Apartamenty w Kompleksie z Możliwością Płatności Ratalnej w Dubai Marina Ten luksu…
$34,47M
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Bliźniak 7 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 7 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 733 m²
Piętro 13/18
Apartamenty Projektu Cavalli Design z Prywatnym Basenem i Ogrodem w Dubaju, Al Safa Al Safa …
$11,31M
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Bliźniak 4 pokoi w Emiraty Arabskie
Bliźniak 4 pokoi
Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 187 m²
Piętro 3/9
Ekskluzywne Apartamenty Przy Plaży z Opcją Płatności Ratalnej na Wyspie Siniyah, Umm Al-Quwa…
$1,43M
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Bliźniak 5 pokojów w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Bliźniak 5 pokojów
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 279 m²
Piętro 11/13
Luksusowe Apartamenty na Pierwszej na Świecie Wyspie Sygnowanej Marką Brabus Brabus Island z…
$5,11M
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Bliźniak 3 pokoi w Emiraty Arabskie
Bliźniak 3 pokoi
Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 363 m²
Liczba kondygnacji 14
Ekskluzywne Apartamenty przy Plaży na Prestiżowej Wyspie Hayat Wyspa Hayat, położona w Mina …
$2,58M
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Bliźniak 4 pokoi w Emiraty Arabskie
Bliźniak 4 pokoi
Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 187 m²
Piętro 2/9
Apartamenty przy Plaży z Możliwością Płatności Ratalnej na Wyspie Siniyah Wyspa Siniyah, poł…
$1,36M
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Bliźniak 4 pokoi w Emiraty Arabskie
Bliźniak 4 pokoi
Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 258 m²
Liczba kondygnacji 18
Apartamenty przy Kanale Inspirowane Stylem Resortowym w Mina Al Arab Położona w Mina Al Arab…
$1,49M
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Bliźniak 4 pokoi w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Bliźniak 4 pokoi
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 437 m²
Liczba kondygnacji 8
Luksusowe Apartamenty przy Plaży z Ratami 1% Miesięcznie w Umm Al Quwain To wyjątkowe nadmor…
$1,57M
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Bliźniak 4 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Bliźniak 4 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 188 m²
Piętro 1/12
Nadmorskie Apartamenty z Planem Ratalnym w Ras Al Khaimah na wyspie Al Marjan Luksusowe apar…
$1,44M
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Bliźniak 4 pokoi w Emiraty Arabskie
Bliźniak 4 pokoi
Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 196 m²
Luksusowe Apartamenty z Widokiem na Morze na Dubai Islands Położona w prestiżowej lokalizacj…
$2,19M
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Bliźniak 4 pokoi w Emiraty Arabskie
Bliźniak 4 pokoi
Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 9
Apartamenty przy Plaży z Możliwością Płatności Ratalnej na Wyspie Siniyah, Umm Al-Quwain Wys…
$1,47M
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Bliźniak 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 52
Stylowe Miueszkania z Panoramicznymi Widokami na Palm Jumeirah w Dubaju Położona u bram najb…
$2,22M
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Bliźniak 4 pokoi w Emiraty Arabskie
Bliźniak 4 pokoi
Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
Liczba kondygnacji 11
Luksusowe Apartamenty z 24-Miesięcznymi Ratami po Dostawie na Dubai Islands Dwublokowy proje…
$2,44M
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Bliźniak 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 927 m²
Piętro 48/50
Luksusowe Apartamenty Zaprojektowane przez Cavalli z Widokiem na Morze w Porcie w Dubaju Dub…
$19,95M
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Bliźniak 2 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Bliźniak 2 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Piętro 4/12
Nadmorskie Apartamenty z Planem Ratalnym w Ras Al Khaimah na wyspie Al Marjan Luksusowe apar…
$831,329
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Bliźniak 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 443 m²
Liczba kondygnacji 9
Enjoy oceanfront living on Palm Jumeirah The complex of Ocean House will house oceanside …
Cena na zgłoszenie
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Bliźniak 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 570 m²
Liczba kondygnacji 9
Enjoy oceanfront living on Palm Jumeirah The complex of Ocean House will house oceanside …
Cena na zgłoszenie
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Bliźniak 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 391 m²
Liczba kondygnacji 9
Enjoy oceanfront living on Palm Jumeirah The complex of Ocean House will house oceanside …
Cena na zgłoszenie
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Parametry nieruchomości w Emiraty Arabskie

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