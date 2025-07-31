  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Dubaj
  4. Kompleks mieszkalny ONE by Binghatti

Kompleks mieszkalny ONE by Binghatti

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$582,191
;
6
ID: 19803
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 24.05.2024

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj
  • Metro
    Business Bay (~ 900 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    61

O kompleksie

Apartamenty w nowej inwestycji One by Binghatti w rejonie Business Bay! Świetne do zamieszkania, odsprzedaży i wynajmu! Wysoki dochód - od 10% w $! Prestiżowa okolica! Nieoprocentowane raty! Kuchnia w pełni umeblowana!

Termin płatności - 4 kwartały. 2026

Udogodnienia: siłownia, specjalne miejsca do grillowania, całodobowa ochrona, usługi concierge, parking, basen i wiele więcej.

Lokalizacja:
05 minut – Centrum handlowe Dubai Mall;
15 minut – Burj Al Arab;
25 minut – Marina w Dubaju;
20 minut – Międzynarodowy Port Lotniczy w Dubaju;
10 minut – Plaża Jumeirah;
10 minut – Muzeum Przyszłości.

Plan płatności:
Zaliczka 20%
50% - w trakcie budowy
30% - po zakończeniu

Dostępność dostępnych apartamentów zostanie podana na zapytanie!
Napisz lub zadzwoń, konsultujemy bezpłatnie! Udostępnimy katalog inwestorski!

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

