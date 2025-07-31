Kompleks mieszkalny ONE by Binghatti

Apartamenty w nowej inwestycji One by Binghatti w rejonie Business Bay! Świetne do zamieszkania, odsprzedaży i wynajmu! Wysoki dochód - od 10% w $! Prestiżowa okolica! Nieoprocentowane raty! Kuchnia w pełni umeblowana!



Termin płatności - 4 kwartały. 2026



Udogodnienia: siłownia, specjalne miejsca do grillowania, całodobowa ochrona, usługi concierge, parking, basen i wiele więcej.



Lokalizacja:

05 minut – Centrum handlowe Dubai Mall;

15 minut – Burj Al Arab;

25 minut – Marina w Dubaju;

20 minut – Międzynarodowy Port Lotniczy w Dubaju;

10 minut – Plaża Jumeirah;

10 minut – Muzeum Przyszłości.



Plan płatności:

Zaliczka 20%

50% - w trakcie budowy

30% - po zakończeniu



Dostępność dostępnych apartamentów zostanie podana na zapytanie!

Napisz lub zadzwoń, konsultujemy bezpłatnie! Udostępnimy katalog inwestorski!