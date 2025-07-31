  1. Realting.com
Mieszkanie w nowym budynku Ekskluzywne Apartamenty z Widokiem na Burj Khalifa w Business Bay

Business Bay, Emiraty Arabskie
od
$754,603
11
ID: 27750
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj
  • Miasto
    Business Bay
  • Metro
    Business Bay (~ 500 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    25

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Kompleks w Stylu Wodnego Miasta z Elastycznymi Planami Płatności w Business Bay, Dubaj

Business Bay to dynamiczne i szybko rozwijające się centrum handlowo-mieszkaniowe w samym sercu Dubaju. Znane z nowoczesnej, eleganckiej architektury i doskonałej lokalizacji, łączy luksusowy styl życia z możliwościami biznesowymi. Otoczone światowej klasy udogodnieniami, wykwintnymi restauracjami i sklepami, Business Bay to tętniąca życiem dzielnica z łatwym dostępem do głównych atrakcji, takich jak Burj Khalifa, Downtown Dubai i Kanał Dubajski. Dzięki strategicznemu położeniu i wyjątkowej infrastrukturze, Business Bay pozostaje jednym z najbardziej pożądanych miejsc zarówno dla profesjonalistów, jak i mieszkańców szukających kosmopolitycznego stylu życia.

Apartamenty na sprzedaż w Business Bay w Dubaju znajdują się zaledwie 5 minut od promenady Marasi, 9 minut od Burj Khalifa i Dubai Mall, 10 minut od Fontanny Dubajskiej, 11 minut od Opery Dubajskiej i Muzeum Przyszłości, 14 minut od Coca-Cola Arena, 16 minut od międzynarodowego lotniska w Dubaju, 24 minuty od Jumeirah Beach Residence i Dubai Marina oraz 35 minut od lotniska Al Maktoum.

Projekt prezentuje efektowną, nowoczesną architekturę z rozległymi szklanymi fasadami i dynamicznym oświetleniem, które podkreślają jego pionową elegancję i miejską wyrafinowaną atmosferę. Budynek wznosi się na 25 pięter mieszkalnych nad kilkupoziomowym podium z antresolą, dachem i trzema kondygnacjami podziemnymi, zaprojektowany tak, by uchwycić zapierające dech w piersiach widoki i maksymalną ilość naturalnego światła. Zaprojektowany jako kompleks w stylu wodnego miasta, oferuje prawdziwe 5-gwiazdkowe resortowe doznania dzięki wyjątkowym udogodnieniom, takim jak sztuczna plaża, baseny bez krawędzi (infinity pools), boisko do koszykówki oraz kort do padla. Mieszkańcy mają do dyspozycji ponad 2500 m² przestrzeni rekreacyjnej, w tym duży basen dla dorosłych na 1. piętrze oraz prywatny basen pływacki na 23. piętrze o wymiarach około 48 x 12 metrów. Kompleks obejmuje także ekskluzywne powierzchnie handlowe, dodatkowe miejsca parkingowe na sprzedaż oraz wybrane apartamenty typu Royal Suite z prywatnymi basenami. Starannie zaprojektowana zieleń, szybkie windy i imponująca wysokość sufitów do 8,65 metra dodatkowo podnoszą komfort życia w tej nadwodnej oazie.

Wnętrza mieszkań zostały zaprojektowane z dbałością o detale, łącząc elegancję z codzienną funkcjonalnością, oferując wyrafinowany miejski styl życia w różnych układach od apartamentów typu studio, przez apartamenty z jedną, po dwie sypialnie. Każda jednostka została starannie zaplanowana z myślą o maksymalizacji przestrzeni, światła dziennego i komfortu, z wysokiej jakości wykończeniem oraz nowoczesną estetyką. Mieszkańcy docenią wbudowane szafy, które zapewniają dodatkową przestrzeń do przechowywania, nie zakłócając przy tym estetyki wnętrz. Kuchnie są wyposażone w wysokiej jakości sprzęt AGD, zintegrowany ze stylową zabudową, która łączy funkcjonalność z luksusem. Okna od podłogi do sufitu zapewniają jasne, przewiewne wnętrza, a nowoczesne podłogi i wyrafinowane oświetlenie dodają przestrzeni wyjątkowego charakteru. Niezależnie od tego, czy mieszkania są przeznaczone do zamieszkania czy jako inwestycja, oferują one doskonałe połączenie komfortu, designu i funkcjonalności w tętniącym życiem miejskim otoczeniu.


DXB-00240

Lokalizacja na mapie

Business Bay, Emiraty Arabskie
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

