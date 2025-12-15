  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Ghadeer Al Tayr
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie

domy
3
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Dzielnica mieszkaniowa Jacob & Co Villas
Dzielnica mieszkaniowa Jacob & Co Villas
Dzielnica mieszkaniowa Jacob & Co Villas
Dzielnica mieszkaniowa Jacob & Co Villas
Dzielnica mieszkaniowa Jacob & Co Villas
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Jacob & Co Villas
Dzielnica mieszkaniowa Jacob & Co Villas
Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
od
$2,26M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana is a new exclusive complex that will be located in Abu Dhabi. Leading development company Ohana Development is creating this project in collaboration with global luxury jewelry brand Jacob & Co. The complex will feature a stunning collection of branded …
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Zespół mieszkaniowy Naseem Al Jurf Apartments
Zespół mieszkaniowy Naseem Al Jurf Apartments
Zespół mieszkaniowy Naseem Al Jurf Apartments
Zespół mieszkaniowy Naseem Al Jurf Apartments
Zespół mieszkaniowy Naseem Al Jurf Apartments
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Naseem Al Jurf Apartments
Zespół mieszkaniowy Naseem Al Jurf Apartments
Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
od
$450,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Naseem Al Jurf is an idyllic place that feels like home. A quiet haven surrounded by nature and imbued with tranquility, yet harmoniously connected to all aspects of your life. It is a secluded corner of the UAE that fosters a sense of belonging. A private paradise enriched by flowing water,…
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Dzielnica mieszkaniowa Jacob & Co Apartments
Dzielnica mieszkaniowa Jacob & Co Apartments
Dzielnica mieszkaniowa Jacob & Co Apartments
Dzielnica mieszkaniowa Jacob & Co Apartments
Dzielnica mieszkaniowa Jacob & Co Apartments
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Jacob & Co Apartments
Dzielnica mieszkaniowa Jacob & Co Apartments
Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
od
$465,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana is a new exclusive residential complex to be built in Abu Dhabi. Leading developer Ohana Development is implementing this project in collaboration with the world-renowned luxury jewelry brand Jacob & Co. The complex features an impressive collection of …
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
TekceTekce
Na mapie
Realting.com
Udać się